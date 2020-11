La nuova Opel Corsa-e vince il “Volante d’Oro 2020”

La nuova Opel Corsa continua la sua strada vincente ed ora si è aggiudicata uno dei premi più importanti nel settore automobilistico tedesco, il “Volante d’Oro 2020”. La Corsa-e completamente elettrica ha nettamente sconfitto rivali difficili, conquistando il primo premio nella categoria delle vetture piccole. La vettura di segmento B più venduta in Germania è elettrizzante sia per gli esperti e i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag che per i clienti. “Opel is electric”, dice il CEO di Opel, Michael Lohscheller, “e la nostra nuova Opel Corsa-e ne è la prova migliore. Dimostra che un’auto elettrica oggi può essere non solo dinamica e pratica, ma anche accessibile a tutti. Siamo orgogliosi del modo in cui Opel Corsa-e convince tutti: i nostri clienti, i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag, così come la giuria di esperti e celebrità”. Come al solito, i vincitori hanno dovuto superare due ostacoli sulla strada della vittoria. In primo luogo, i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag hanno eletto, per ogni categoria, i loro tre favoriti per la finale.

Una giuria di giornalisti, piloti di auto da corsa ed esperti di auto ha quindi testato ogni finalista sulla pista DEKRA-Lausitzring, utilizzando criteri basati sul metodo di test Auto Bild. Con un totale di 3.218 punti, la nuova Opel Corsa-e alla fine ha dominato la concorrenza nella categoria “vetture piccole”, dalla Hyundai i20, finita al secondo posto, alla VW e-Up, arrivata terza, con un vantaggio rispettivamente di 141 e 431 punti. Con 136 cv e 260 Newton metri di coppia dalla prima pressione sull’acceleratore, la Opel Corsa-e offre una mobilità elettrica allo stato dell’arte. Con un’autonomia fino a 337 km secondo il ciclo WLTP1, l’agile cinque posti è adatta per l’uso quotidiano. Utilizzando le colonnine veloci a 100 kW in corrente continua, la batteria da 50 kWh può essere ricaricata velocemente fino all’80% dello stato di carica in 30 minuti. La Opel Corsa-e è pronta per tutte le opzioni di ricarica: tramite la Wall Box, ricarica veloce o cavo per prese domestiche.

Il modello base di Opel Corsa-e offre già il climatizzatore automatico con comando dallo smartphone, il freno di stazionamento elettrico e l’avviamento senza chiave, l’infotainment del sistema Multimedia compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, dotato di schermo touch a colori da 7 pollici, i servizi di OpelConnect e il cockpit digitale. Sono inoltre inclusi come standard sistemi come l’avviso di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, il sistema lane keep assist, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control.

