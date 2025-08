La nuova Sport SV Carbon completa la gamma Range Rover

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Range Rover Sport SV Carbon dona un mix esclusivo di capacità dinamica ed eleganza contemporanea all’ammiraglia ad alte prestazioni della Range Rover. Completando la nuova gamma insieme alla Range Rover Sport SV e SV Black, la Range Rover Sport SV Carbon è la massima espressione di prestazioni e leggerezza, con finiture in carbonio e colori esclusivi. Il nuovo modello sarà presentato in anteprima mondiale il 13 agosto alla Range Rover House durante la Monterey Car Week.

La palette di colori selezionata include quattro opzioni, oltre a quelle già offerte dalla tavolozza SV Premium. Il Forged Carbon Exterior Pack di serie include dettagli stealth in fibra di carbonio, compresa la cornice degli scarichi Active Quad, mentre sono disponibili in opzione la finitura Twill Carbon, caratterizzata dal caratteristico motivo a trama diagonale, e il cofano in fibra di carbonio a vista.

La Range Rover Sport SV Carbon è dotata di cerchi leggeri in lega forgiata da 23″, integrati da pinze dei freni anodizzate nere, ma i clienti possono scegliere tra una gamma di ulteriori miglioramenti opzionali, tra cui cerchi ultraleggeri Carbon Fibre da 23″. Per massimizzare le prestazioni di frenata, sono disponibili anche freni carboceramici con pinze blu, gialle, carbon bronze o nere. Per gli interni, i clienti possono scegliere tra quattro temi, tra cui sedili in pelle Windsor traforata in Ebony, Rosewood/Ebony, Light Cloud/Ebony o, per coloro che prediligono un’opzione senza pelle, sedili in Cinder Grey/Ebony in materiale Ultrafabrics, traforato e innovativo. I dettagli in Forged Carbon si estendono agli schienali e al cruscotto, con possibilità di finiture in Twill Carbon.

Le finiture in Moonlight Chrome e i battitacco illuminati con logo SV contribuiscono a caratterizzare ulteriormente gli interni. Sotto il cofano è montato un copri motore SV in fibra di carbonio sul potente MHEV con propulsore a benzina da 4,4 litri Twin Turbo V8 da 635 CV, 800 Nm3, in grado di spingere la Range Rover Sport SV Carbon ad una velocità massima di 290 Km/h.

La Range Rover Sport SV è la versione più potente e dinamica di sempre, che unisce altissime prestazioni e dinamismo con capacità, raffinatezza e design essenziale impareggiabili, che sono la signature di Range Rover. Tra le tecnologie che ottimizzano le prestazioni è possibile trovare il sistema 6D Dynamics, le sospensioni pneumatiche idrauliche interconnesse con controllo di beccheggio e rollio per la massima compostezza in curva, in accelerazione e in frenata.

All’interno dell’abitacolo, la tecnologia Body e Soul Seat (BASS) crea un’esperienza audio multidimensionale che consente a chi occupa i sedili anteriori di percepire anche tattilmente il suono. Questo sistema audio sensoriale offre benefici per il wellness e un’esperienza di ascolto più coinvolgente. La Range Rover Sport SV Carbon è disponibile su ordinazione visitando www.rangerover.com o www.rangerover.com/it-it/index.html.

– Foto ufficio stampa JLR Italia –

(ITALPRESS)