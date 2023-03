La palla di neve che iniziò a rotolare a valle sul crinale, diventó presto una valanga.  

È proprio vero che la prudenza non è mai troppa e che il conto va fatto sempre in presenza dell’oste. Così chi è stato risoluto nel defininire circoscritto il caso della banca SVB in America, avrà dovuto fare una brusca frenata e quindi iniziare a fare uno o più passi a marcia indietro dopo quanto è accaduto alla CS, il Credito Svizzero. Anche per quest’ ultima lo scivolone si è evidenziato in poche ore, sebbene i motivi che lo hanno causato siano stati ben diversi da quelli alla base di ciò che è successo oltreoceano pochi giorni fa. Procedendo con ordine, la prima osservazione va fatta su quanto accomuna (poco) quelle debacle del sistema bancario e su quanto (tanto) le separa. Non sembri di rimando una battuta se si fa un aggancio tra la dicotomia appena tratteggiata e i tipi di inflazione, altrettanto diversi, di quà e di là dell’ Atlantico. I due continenti, meglio riferirsi alle due realtá geopolitiche, il Vecchio e il Nuovo, risalendo fino alla prima colonizzazione, avevano connotazioni sociali sostanzialmente diverse. Per semplificare, i primi emigranti in quelle terre allora pressochè disabitate, non ebbero bisogno di comprare niente perchè tutto era res nullius, quindi era necessario solo venirne in possesso: mai come in quel caso, in tempi moderni, l’ antica regola vigente nell’ Urbe 《possesso vale titolo ( di proprietà) 》ha trovato applicazione così calzante. Gli economisti del secolo scorso assimilarono quanto descritto alla rendita di posizione, aggiungendo che nella teoria della produzione, il mix tra capitale fisso e capitale umano nel Nuovo Mondo aveva uno dei componenti, il primo, disponibile pressoché a costo zero. A parte quel poco che bastava ai nativi, i Pellerossa, il resto del territorio era del tutto disponibile. Ancora oggi le differenze tra quelle due realtà politiche e economiche evidenziano marcate differenze, anche per quanto concerne la gestione del risparmio e la concessione degli affidamenti. Della SVB si è discusso e, a oggi, il pericolo che il suo fallimento possa nuocere al mondo del credito anche fuori degli USA non è ancora del tutto scongiurato. La ricaduta nei confronti di strutture simili attive al di quá dell’ Atlantico può essere a ragione paragonato all’ effetto dell’ aceto contenuto in una bottiglia aperta lasciata poco distante da una tazza di latte: in breve tempo lo fa inacidire. Si arriva così alla vicenda della CS, Credit Swisse. Per quanto possa essere dato per scontato, è opportuno rimarcare che tale banca formalmente é in Europa solo fisicamente, quindi tenuta all’osservanza delle regole in materia imposte da quel paese, tenendo solo conto per ragioni di buon vicinato delle direttive della BCE. Quella Banca Centrale ieri, per bocca della Presidente Lagarde ha informato che il tasso di interesse dell’ euro è stato aumentato dello 0,50 %, confermando quanto aveva annunciato già lo scorso mese. Lo stesso si assesta cosi al 3,50 %.Il Presidente della FED si era anticipato e è facilmente immaginabile che ora qualche dubbio sulla validità di quanto ha fatto e di come vorrebbe procedere ancora, turberá i suoi sonni. Alla luce delle notizie di queste ore, si ha una visione di quella banca, la CS, molto diversa da quella formale, pressochè asettica, in quanto di svizzero nella sua compagine societaria attualmente è rimasto meno della metà. La maggioranza del capitale sociale è infatti nelle mani dell’ investitore arabo Saudi National Bank. Quindi la Confederazione Elvetica, un unicum al mondo insidiata da lontano- molto -dall’ Uruguay, non é quell’enclave degli USA nel cuore della EU, dai più ritenuta il paradiso della finanza. Di conseguenza la stessa è stata fin’ora considerata la terra promessa per gli investitori finanziari di tutto i paesi del pianeta. Quanto è venuto fuori a botte stappata circa l’effettiva proprietá delle componenti del sistema finanziario di quella Confederazione, ha creato allarme diffuso e ancor più pericoloso di quello con epicentro in California. Il perché é presto detto: gli arabi si sono rifiutati di sottoscrivere l’aumento di capitale di quella banca con sede a Zurigo. I clienti si saranno posti il quesito oramai storico molto ricorrente tra chi opera confrontandosi con il sistema creditizio, da una parte e dall’ altra del bancone. Esso, ridotto al minimo, vuole esplicitare il contenuto della domanda retorica che potrebbe essere impostata come segue. I proprietari o gran parte di essi non hanno voluto investire in quella banca altri soldi. Ciò va preso come un segnale inequivocabile di mancanza di fiducia nei confronti della propria azienda. A questo punto i clienti si sentono nel giusto quando pensano che non avrebbe senso investire in qualcosa che non convince appieno gli stessi suoi diretti interessati nonchè proprietari. Si ritorna così alla considerazione che quello bancario, da ambo le parti, è un rapporto fiduciario ancor prima di esserlo di affari. Volendo precisare con quanto appena scritto, che se al cliente è richiesto merito creditizio per lui e per chi gli fa da garante, alla banca possono essere richiesti dai depositanti solidità e dimostrazione di saper fare buon uso dei depositi. Più precisamente, di saper gestire al meglio le cifre affidate a esse, con l’ossequio rigoroso dei principi della tecnica bancaria. Non si può azzardare nessuna ipotesi sul modo in cui si spegneranno i due grossi roghi che attualmente stanno bruciando. L’occasione dovrebbe servire ai banchieri centrali per dare una rilettura critica di quanto sin’ora operato. Soprattutto in un momento come quello attuale, quando l’economia reale dovrebbe ricevere quanto è paragonabile alle terapie di riabilitazione praticate a chi é stato vittima di un grave incidente. Si aggiunga che la politica monetaria, sia passata la ripetizione, va dosata con il contagocce e per periodi brevi. Quando la terapia intensiva è finita, il paziente ha bisogno di riabilitazione, quindi di trascorrere un adeguato periodo di convalescenza. Ciò vale senza ombra di dubbio nei confronti del sistema economico, che certamente non riceve alcun aiuto da una accelerata da 0 a 100 in pochi secondi dei tempi di rialzo del tasto, paragonabile allo sprint alla partenza di una vettura di F.1 .Tanto riguarda principalmente uno dei costi più rilevanti per un impresa, quello del denaro. Tutto quanto appena riportato non fa certamente bene alla ripresa, anzi. É difficile credere che gli attori di questa commedia ignorino tali rudimenti, soprattutto comprendere i motivi reali che stanno determinando quei comportamenti. La lotta all’inflazione è una delle condizioni necessarie ma non è sufficiente a motivare il comportamento dell’ Istituto Centrale che stabilisce il costo dell’euro. Quindi va data un’ occhiata particolarmente attenta alla speculazione, tenendo conto che è sempre e dovunque potente e aggressiva.