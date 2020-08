La parafrasi perfetta: per un testo che ti fa guadagnare

Scrivere bene è fondamentale se si vuole guadagnare online. La scrittura è il volano principale per qualsiasi testo che debba essere posizionato bene su internet lo sanno tutti ed in particolare i Seo. Scrivere bene non è da tutti e spesso la fantasia termina: quando si fanno alcuni lavori i testi da produrre sono molti. Serve essere rapidi nella parafrasi. Navigando in rete si trova un innovativo tool dedicato alla parafrasi: facile da usare, economico e conveniente.

Parafrasis: il primo tool per la parafrasi

Parafrasis è un tool molto interessante: prezzi ottimi per chi ha budget limitati, ideale per chi deve fare un testo ottimizzato al meglio. I costi sono veramente competitivi, si parte da una proposta base gratuita, si può poi passare ad una proposta Premium per un testo da oltre 5000 parole pagando solo 10 euro. Le proposte sono tantissime e, esiste persino un tool capace di osservare tutto il testo in modo che questo sia ottimizzato senza nessuna ripetizione e nessuno possa trovare parti che possano sembrare copiate. Proprio perchè il testo che si sviluppa con Parafrasis è completamente nuovo può superare tutti i controlli antiplagio persino quelli dei software più avanzati. per questo motivo Parafrasis é ottimo da usare in ambito lavorativo e professionale in particolare per chi lavora nell’ editing testuale.

Una perfetta parafrasi testuale

Preparare un testo nuovo e fresco seguendo le norme SEO e riuscendo a passare le verifiche antiplagio spesso è difficile, per questo motivo, per preparare un testo è bene farsi aiutare dal tool Parafrasis ma anche, in caso non si possa utilizzare il tool, saper fare un ottimo testo in modo autonomo. Come? Ecco alcuni consigli.

Leggere attentamente il testo base, sottolineare o evidenziare le parti principali o di rilevanza maggiore, Carpire il significato del testo, Scrivere paragrafo per paragrafo frasi nuove che però possano avere lo stesso senso del testo originario.

Per fare una parafrasi perfetta occorre tempo, competenza ed una proprietà di linguaggio importante.

Un testo per guadagnare

Lo sappiamo bene il SEO é ciò che fa posizionare il testo in modo perfetto ed è per questo che quando si scrive per la rete non serve una semplice parafrasi testuale ma qualcosa in più che si può trovare anche grazie a un tool come Parafrasis. Quando si scrive un testo per indicizzazione SEO bisogna tener conto che deve essere perfetto per gli algoritmi ma anche di gradevole lettura. Si deve scrivere in un modo semplice, leggere e rapido ma i lettori devono rimanere interessati al testo.

Come fare? Seguire alcuni semplici step.

Parola chiave: da tenere sempre in mente. Utilizzare i sinonimi è importante per rendere un testo gradevole. Ripetizioni vietate: non ripetere mai nulla, il testo potrebbe essere segnato dagli algoritmi come una copia. Attenzione all’ordine delle parole.

Scrivere in modo perfetto non è facile mai se poi il testo deve essere gradevole alla lettura ma perfetto anche per gli algoritmi tutto può essere più complicato, per questo motivo è sempre importante avere presente lo scopo del testo e possedere le giuste competenze linguistiche che servono per fare un testo nuovo partendo da un qualcosa di già esistente.