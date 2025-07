La Paramount patteggia con Trump: 16 milioni per chiudere causa

Il presidente ha contestato il montaggio di intervista a Harris

Los Angeles, 3 lug. (askanews) – La Paramount Global, gruppo mediatico statunitense proprietario di CBS News, ha accettato di pagare 16 milioni di dollari per chiudere una causa intentata da Donald Trump. Il presidente americano contestava il montaggio di un’intervista andata in onda su “60 Minutes” lo scorso ottobre con Kamala Harris, sostenendo che l’editing l’avesse danneggiato politicamente e gli avesse causato “stress mentale”. Il presidente aveva intentato una causa contro la casa madre di CBS News per 100 miliardi di dollari, il denaro del risarcimento sarà destinato alla futura biblioteca presidenziale, non a lui personalmente, e non è prevista alcuna scusa ufficiale da parte dell’azienda.Paramount ha respinto ogni accusa, affermando che le risposte di Harris erano state semplicemente rese più concise. L’accordo, mediato da terzi, prevede che “60 Minutes” pubblichi le trascrizioni complete delle future interviste ai candidati presidenziali, salvo interventi di editing per motivi legali o di sicurezza nazionale. Il patteggiamento arriva mentre Paramount cerca l’approvazione per una fusione con Skydance Media, e ha già portato alle dimissioni dei vertici di CBS News, contrari alla transazione.Questo episodio è un grave segnale, Paramount ha preferito pagare non per una colpa e neppure per una condanna ma per paura e per evitare ritorsioni abbandonando di fatto la difesa dell’operato dei giornalisti.La decisione di Paramount solleva grosse preoccupazioni “presso gli analisti” perché la minaccia per Trump contro i media è diventata un metodo e a perdere sono la libertà di stampa e il pubblico.