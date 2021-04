Quella che ci hanno rifilato non è l‘affascinante storia di Leonardo, ma la vicenda di un falso personaggio storico È tutto inventato. Del grande scienziato italiano c’è solo il nome. Da Mara Venier la protagonista ci ha raccontato in modo colorito che la vera storia sarebbe stata noiosa. Quindi, è lecito inventarne un’altra. Allora perché rappresentare la vita di Leonardo? C’è da augurasi che non faranno quella di Cristo e, trovandola banale, la ravvivassero con un flirt con la Veronica. Più onesto è proporre una storia inventata di sana pianta, senza coinvolgere un personaggio storico di cui sceneggiatori ignoranti non conoscono le vicissitudini che anche allora accompagnavano il successo di un artista.

Una compagna di scuola della sindaca, esperta in Burlesque (uno spettacolo satirico di varietà con canzoni, spogliarelli, caricature e balletti), divenuta assessore alla cultura, ha assunto, col consenso dell’amica, il legittimo sposo come capo del proprio staff, a 90mila euro l’anno. Altri assumono congiunti e amanti. È scoppiato a Roma lo scandalo parentopoli. Deluso i romani con una disastrosa gestione del Campidoglio, la Raggi ha la sfacciataggine di ricandidarsi. L’ingenuo Giuseppi, caduto dalla padella nella brace, non sa in quale ginepraio si è cacciato. Chissà se cerca già una via di fuga.

Ambulanti, negozianti e ristoratori di tutta Italia hanno tentato di entrare in parlamento, come in America. C’era pure l’idiota vestito da sciamano. A istigarli c’è un Trump italiano. Reclamano la riapertura delle attività. Pazienza se altri si ammaleranno. Pur di assicurarsi qualche voto le regioni sono d’accordo. Chi li organizza sta preparando altre categorie a insorgere. Sono colpi bassi alla democrazia che la morale vieta. Ma per il potere tutto è consentito. I congiunti dei 110mila morti di Covid chiederanno un risarcimento? C’eravamo illusi che bastasse Draghi. Speriamo che Gesù accetti.

Il Presidente turco rispetta l’Unione Europea, ma non la sue leader perché alla donna non spetta il ruolo autorevole

Si fa un gran parlare della visita di Ursula von der Leyen ad Ankara e della misoginia di Erdogan. Da pessimo padrone di casa l’ha relegata su un divano, mentre lui e il presidente del Consiglio Europeo erano seduti sulle uniche due poltrone imponenti nel salone destinato ai colloqui ufficiali. Circolano foto, prese da diverse angolazioni che mostrano la scena imbarazzante e che confermano che da quando in Turchia comanda lui la donna non è tenuta in considerazione. Non si allude, invece, alla poca galanteria del belga Michel che, da gentiluomo, poteva cederle il suo scanno più autorevole.

La ragazza russa non è Denise. Per questa volta lo sciacallaggio è fallito ma siamo attenti e in agguato per il prossimo