La partecipazione e lo Stato

di Mario Campanella

Nei giorni scorsi il professor Roberto Guida, insigne economista e top manager, ha analizzato alcune manovre governative in tema di partecipazione pubblica, arrivando a citare ciò che una parte significativa della Dc si intestò, sin dalla Costituente, risentendo certamente degli influssi del fascismo.

La parola fascismo evoca tabù comprensibili, giacché rimanda a un periodo di sospensione della democrazia e di aberrazioni nella politica estera e in alcune dimensioni tragiche, come le leggi razziali .

Non si po’, però, non riconoscere la formazione corporativista di grandissimi uomini come Amintore Fanfani o Aldo Moro e le ripercussioni nella politica di partecipazione, intesa come elemento di mediazione tra Stato e iniziativa privata.

Siccome , grazie a Dio, la democrazia partecipata è una realtà incontrovertibile, si possono leggere azioni politiche come segno continuativo di quella Dc agli albori che fecero la fortuna nella ricostruzione post bellica sia dello Stato che dei ceti sociali meno abbienti.

L’intervento del ministro Urso nella vicenda Lukoil e nel decreto che ha portato alla golden power ne è un esempio e Guida giustamente lo sottolinea.

Difendere l’interesse nazionale nel solco di quanto consentito dalle norme comunitarie è cosa che Francia e Germania hanno già fatto .

Non è una bestemmia , né si scontra con il progetto di un’Europa coesa anche in economia –

La partita è assai complessa e il Governo la giocherà nel momento delle nomine nelle partecipate e in una nuova mission che le renda più funzionali alle esigenze delle imprese.

Iri ed Efim non erano certo invenzioni sbagliate e hanno svolto, prima della decadenza morale della politica, un ruolo strategico nell’introduzione di un’economia sociale di mercato che provvedesse a tutelare l’iniziativa privata in ambito di socialità sui territori e nei confronti dei lavoratori.

Più ancora che la Casmez, portatrice comunque delle ultime infrastrutturazioni serie nel meridione, i due colossi pubblici erano modulati secondo una statalizzazione parziale , tendente a unire iniziativa privata e tutela pubblica fuori da ogni speculazione.

Se pensiamo al piano Mattei e alla sua attualità, riconosciuta dal Governo attuale, ci rendiamo conto come sia necessario assumere iniziative economiche e geopolitiche che sfruttino il ruolo baricentrico dell’Italia e portino benefici corrisposti anche a continenti oggi in difficoltà.

Alcuni governatori del Sud, come Roberto Occhiuto in Calabria, stanno attuando una politica di partecipazione nel core business infrastrutturale ( ad esempio l’acqua e l’energia) che è sicuramente un fatto positivo e degno di nota.

La prospettiva di un utilizzo equilibrato ma incisivo delle grandi partecipate come riflesso di sviluppo è quanto mai avvertita proprio nel Sud. Essa è l’antitesi dell’assistenzialismo e produce qualità di investimenti nella libertà del mercato. Una speranza confortevole che non è sinonimo di assoluto ma invocazione di cambiamento.