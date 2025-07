La Partenopea Impresa: il Napoli tra Cassa e Calcio, Conte e Conti, Brand e Brigate

di Marzio Di Mezza

Dalle propaggini più infide del Vesuvio – dove l’ardore calcistico si mescola al culto per San Gennaro, per Maradona e per l’ennesima promessa d’amore eterno – sale ora un grido meno gutturale e più manageriale: “Ce la comandiamo anche coi bilanci”. E così, il Napoli, che già un anno fa aveva commosso i poeti del gol con uno scudetto azzurro, finalmente degno del cielo che copre Spaccanapoli, oggi si ripresenta nel silenzio del Trentino, a Dimaro, con un piglio che sembra germanico per disciplina e britannico per strategia.

In panca siede Antonio Conte, il generale bianconero per storia, ma adesso guerriero azzurro per convinzione. Uno che, quando comanda, non urla: ruggisce. E non abbraccia: marcia. In campo avrà anche piedi fini, ma fuori dal campo il vero regista è sempre Aurelio De Laurentiis, marchese del calcio contemporaneo, cineasta prestato ai bilanci, e imprenditore talmente lucido da far sembrare i suoi colleghi presidenti dei consorzi agricoli degli anni ’50.

A Napoli, si dice, si vince solo col cuore. Ma lui ha mostrato che si può vincere anche col cervello, con il conto economico in pareggio e il capitale umano in attivo. Il Napoli è diventato impresa nel senso più moderno del termine: ha un modello di sostenibilità che fa invidia a mezzo continente, gestisce la rosa come un fondo di investimento a rendimento variabile (ma raramente negativo) e sa valorizzare e cedere senza implodere. Non si piange più quando parte un campione, perché si sa che ne arriva uno migliore. O più utile. O più redditizio.

Si narra che perfino Kevin De Bruyne – il fiammeggiante centrocampista belga di Manchester – abbia guardato Napoli con interesse, “perché là c’è un progetto”, un’identità e, diciamolo, un brand. Sì, il Napoli è diventato brand mondiale, e non per feticismo da sponsor, ma per concretezza da visione industriale. Si esporta più facilmente un dribbling di McFratm, opps… McTominay, che un limoncello dop: questione di storytelling. E in questo, DeLa è un regista che potrebbe fare invidia persino a Sorrentino.

Il Napoli ha i conti in ordine, non accetta plusvalenze fittizie, non chiede deroghe, non ha padroni nell’ombra né cortigiani negli uffici Uefa. È un’entità autonoma, come le grandi imprese di famiglia capaci di attraversare le guerre e uscire più forti da ogni tempesta. Vince, diverte, fattura e – cosa rara nel calcio italico – pianifica.

In questo calcio che brucia presidenti come candele votive e campioni come coriandoli, il Napoli insomma brilla come un diamante in banca, dove ogni goccia di sudore si trasforma in valore, ogni allenamento in asset, ogni tifoso in azionista emotivo.

Inizia così il ritiro a Dimaro, non solo come preparazione atletica, ma come ritiro spirituale di una società che sa dove andare e come arrivarci. Con il ghigno determinato di Conte e il cervello finanziario di De Laurentiis, Napoli non è solo squadra. È impresa, visione, laboratorio vincente.

E se anche quest’anno dovesse mancare il tricolore – ché le incognite del pallone sono più aleatorie di un’assemblea condominiale – resta il fatto che a Napoli si gioca bene, si vince spesso e si amministra meglio.

Il resto è fumo. E Napoli, per una volta, è tutta carne.

Post scriptum, da vecchio breriano: “Chi sa di calcio, sa che si vince col possesso. Ma chi sa di vita, sa che si vince col pensiero”. Napoli, oggi, ha entrambi.