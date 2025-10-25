La partita del Pil

di Annamaria Spina

Ogni economia gioca una partita a scacchi. La scacchiera è il mondo, i pezzi sono le nazioni, le mosse sono investimenti, politiche, consumi. Il tempo si misura in punti di PIL, ma il punteggio non dice chi stia davvero vincendo ed è qui che nasce una nuova idea: “cambiare le regole del gioco”.

Il PIL, Prodotto Interno Lordo, misura la quantità, non la qualità; include tutto ciò che ha un prezzo, ma non ciò che ha valore. È un indicatore cieco, nato per contare le mosse, non per giudicare le intenzioni. L’economia ha continuato a muovere i suoi pezzi inseguendo la crescita, ma senza chiedersi verso cosa. Un Paese può vedere salire il PIL anche mentre aumentano le disuguaglianze, si erodono le risorse naturali e si consuma il capitale umano. È come se la scacchiera si riempisse di pedine, ma la partita perdesse senso.

Da questa riflessione nasce la mia proposta: affiancare al PIL due nuovi indicatori, il PUL (Produttività Umana Lorda) e l’RTU (Rendimento Temporale Umano). Il primo misura quanto la crescita economica produce valore reale per le persone e per il sistema; il secondo valuta quanto di quel valore è destinato a durare nel tempo. Insieme, rimettono l’essere umano al centro della strategia economica, trasformando la partita della crescita in una partita di coscienza.

Oggi gli Stati Uniti guidano per PIL nominale, seguiti da Cina, Giappone, Germania e India. Ma se guardiamo il PIL pro capite, i campioni cambiano: Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Irlanda, Singapore. Piccoli Stati ad altissima produttività, i Grandi Maestri del gioco globale. Eppure, anche tra loro, la partita non è finita, perché nessuna scacchiera del PIL misura ancora la qualità umana del movimento.

L’Italia gioca con eleganza antica. Non è la regina del PIL mondiale, ma custodisce un capitale immateriale che nessun indicatore registra: cultura, creatività, relazioni, gusto, bellezza. È un giocatore che muove lentamente le pedine per comprendere la logica del tavolo. Il nostro errore è stato accettare regole non nostre, industriali, quantitative, seriali. Ma siamo ancora in tempo a cambiare gioco.

E se la prossima mossa non fosse di quantità ma di qualità strategica?

Il PUL misurerebbe la produzione non solo per il PIL generato, ma per il valore umano creato. Le sue variabili chiave sarebbero l’equità sociale (riduzione delle disuguaglianze, accesso a un lavoro dignitoso, qualità dei salari), il capitale umano (istruzione, salute, sicurezza, formazione continua, capitale di fiducia sociale), la sostenibilità ambientale (impatto netto su risorse naturali, efficienza energetica, economia circolare), l’efficienza produttiva reale (innovazione applicata, resilienza dei processi, capacità di generare valore durevole).

Un’economia che cresce distruggendo persone o ambiente non avanza realmente. Il PUL rende trasparente la perdita di valore che il PIL non mostra. L’Italia potrebbe essere la prima nazione a pubblicare trimestralmente il PUL accanto al PIL, trasformando la trasparenza in vantaggio strategico.

In pratica, il PUL potrebbe diventare uno strumento operativo concreto. L’ISTAT, il Ministero dell’Economia e i principali centri di ricerca potrebbero definirne i criteri di calcolo, stabilendo variabili e pesi in base a parametri condivisi a livello internazionale. La sua pubblicazione, parallela a quella del PIL, potrebbe avvenire con cadenza trimestrale, permettendo confronti trasparenti e omogenei tra i Paesi dell’OCSE e dell’Unione Europea.

Ma il vero passo avanti sarebbe legare le politiche economiche ai risultati del PUL: incentivi fiscali, accesso a fondi pubblici, bandi per imprese e progetti che migliorano equità, capitale umano e sostenibilità ambientale. In questo modo il PUL diventerebbe non solo un indicatore, ma un “motore di selezione virtuosa” delle politiche di sviluppo.

Infine, l’Italia potrebbe posizionarsi su un benchmark internazionale non più fondato soltanto sulla ricchezza prodotta, ma sulla resa etica e umana della crescita, diventando un modello di attrazione per investimenti orientati al lungo termine e alla fiducia sistemica.

In questa nuova partita, il PIL resta il Re, il pezzo essenziale ma limitato nei movimenti: segna la stabilità, la base del gioco. Il PUL, invece, diventa la Regina, perché può muoversi in tutte le direzioni, unendo ciò che l’economia aveva separato: produzione e capitale umano, profitto e responsabilità, crescita e sostenibilità.

Il PUL non sostituisce il PIL, lo completa. Mostra dove le mosse economiche generano vantaggio reale e dove, invece, il sistema perde energia. È la mossa che trasforma l’economia da somma di numeri a somma di persone, spostando il centro della strategia dal potere alla cura.

In questa partita, lo scacco matto non arriva per conquista, ma per consapevolezza: non perché abbiamo vinto, ma perché abbiamo cambiato le regole del gioco. La vera sfida economica non è tra mercati o governi, ma tra crescita sterile e crescita consapevole, tra la macchina e la mente, tra un’economia che misura il denaro e una che misura anche la vita.

Il PUL rappresenta la mossa di scacco al “disumano”, una strategia evolutiva che introduce nel cuore della politica economica il principio della compatibilità vitale, cioè la capacità di ogni sistema produttivo di prosperare senza erodere la base biologica, cognitiva e morale.

La compatibilità vitale diventa il nuovo vantaggio competitivo delle nazioni avanzate. Chi saprà generare valore senza distruggere fiducia, chi saprà integrare etica e innovazione, diventerà il nuovo leader della produttività mondiale.

Lo “Scacco al Disumano” è la consapevolezza che l’economia non può crescere contro l’essere umano, ma solo insieme a lui.

A questo punto entra in campo l’RTU, il Rendimento Temporale Umano. Se il PUL misura il valore umano generato oggi (capitale cognitivo, coesione sociale, fiducia istituzionale, sostenibilità ambientale) l’RTU misura la durabilità di quel valore, la capacità di mantenerlo, rigenerarlo e amplificarlo nel tempo, grazie alla resilienza cognitiva, alla stabilità sociale e alla rigenerazione sostenibile.

Integrare PUL e RTU significa valutare insieme la performance attuale e la sostenibilità futura, distinguendo tra economie che crescono in modo intensivo ma fragile e quelle che costruiscono resilienza sistemica. In questo nuovo paradigma, la competitività del futuro non dipende solo dalla quantità di output, ma dalla qualità umana sostenibile che un Paese è capace di generare e far durare.

Questa integrazione offrirebbe un quadro analitico rigoroso e innovativo per politiche pubbliche, strategie aziendali e governance globale. Aprirebbe la strada a un’economia centrata sull’essere umano, sulla fiducia e sulla sostenibilità intergenerazionale.

La partita non sarà più tra ricchezze prodotte, ma tra valore umano generato e abilità di farlo durare nel tempo.

Ogni vita è una scacchiera, ogni economia una strategia di sopravvivenza e sogno. Si nasce pedoni, si cresce Re, s’impara tardi che la Regina è la coscienza. Scacco matto non è vincere, è sapere quando fermarsi, lasciando il mondo in una posizione di “Grazia”.