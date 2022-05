La passione per le moto dell’ambasciatore Benedetti

L’ambasciatore italiano in Giappone, Gianlugi Benedetti, ha assistito alle gar motociclistiche FIM miniGP nel circuito di Tsukuba. Grazie al presidente Nakagome e al suo team di P-UP World per l’organizzazione e complimenti ai giovanissimi piloti che si sono sfidati sul circuito di Tsukuba per la prima serie di gare in Giappone della FIM MiniGP. “Tutti in sella alla OHVALE GP-0, eccezionale piccola moto progettata e costruita in Italia, frutto di capacità industriale e ricercata artigianalità che offre il divertimento di una vera moto, guidando con facilità e osando come solo i piloti professionisti si possono permettere. Il vero appassionato di due ruote non può non ammirare, in questa splendida piccola moto, l’attenta cura costruttiva, la qualità della componentistica, la ciclistica stabile e precisa e le finiture Made in Italy”, ha detto l’ambasciatore italiano. come relaziona anche il Giornale Dippomatico.