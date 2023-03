La Pegaso Spa premiata tra le eccellenze internazionali della sicurezza

C’è anche la Pegaso Spa tra le aziende impegnate sul fronte della sicurezza premiate, sabato 25 febbraio, a Napoli, in occasione dell’ambito premio “Eccellenze italiane nel mondo della vigilanza privata e della sicurezza”. La cerimonia, che ha lo scopo di conoscere e valorizzare l’operato delle realtà leader nel controllo e nella tutela del territorio, si è svolta presso la sede del Millenium Gold Hotels e ha visto, appunto, la partecipazione dell’istituto di vigilanza guidata da Carlo De Nigris.

“Solo quattro – si legge in una nota – le aziende insignite del premio di caratura internazionale e consegnato per mano del presidente dell’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate Giuseppe Alviti,. Tra queste la Pegaso spa, rappresentata per l’occasione Carlo De Nigris per “i meriti raccolti nel campo della vigilanza e della sicurezza”.