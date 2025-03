La penitenza imposta da Trump al mondo

È opportuno premettere, soprattutto per chi non è cattolico o ha scarsa conoscenza dei dettagli di quella dottrina, che “Le Ceneri” sono una giornata di penitenza prevista da quella religione. Di tipo ben diverso è quella che l’ Umanità in genere sta facendo da qualche anno a questa parte. Negli ultimi giorni si è accentuata e divenuta ancor più dolorosa. Trump, dall’oggi al domani, ha tolto ogni aiuto degli USA all’Ucraina dopo il tempestoso “confronto” con Zelensky. Non soddisfatto di quella forma di violenza e irresponsabilità perpetrata al popolo ucraino, il giorno successivo ha imposto dazi punitivi in ragione del 25% sulle importazioni da Canada e Messico. Quella percentuale determinerà un rincaro dell’export dei due paesi, uno a nord e l’altro a sud del Continente Nuovo. Conseguenza più o meno immediata di tale mossa sarà che le merci di quei paesi saranno percosse da una bastonata fiscale più che forte. Il seguito è intuibile facilmente, la più importante è l’uscita dal mercato di quei prodotti. Tanto vale per entrambi i paesi prima accennati e, per i prodotti provenienti dal sud degli Stati Uniti, quei dazi graveranno ancor oltre perché cadranno, per lo più, su derrate alimentari facilmente deperibili Di conseguenza risulterà difficile da gestire il mercato globale con una particolarità, di cui tutti gli esseri umani avrebbero fatto volentieri a meno. Intendendo dire che gli stessi finiranno per far crescere gli effetti negativi della crisi planetaria, già particolarmente pesante. Intanto, a grandi passi, il mondo viaggia verso Pasqua, che il Cattolicesimo precisa essere “di resurrezione”. Non per assecondare le diverse congetture pessimistiche, cioè che la prossima sarà diversa da quella descritta nel copione originale. La caratteristica della stessa che mette a disagio chiunque, è che, girata la boa, sembra proprio che la nave della pace sia impossibilitata a ritornare in porto. Con l’augurio che tale ipotesi sarà smentita dai fatti, l’unico invito che vale la pena porgere a tutti i capitani, coraggiosi e non, di ordinare al più presto ai marinai: “macchine indietro tutta”. Anche a quelli che, di solito, stanno sulla terra ferma.