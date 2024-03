La pensione giusta al momento giusto

Finalmente è arrivato il momento di andare in pensione e godersi il meritato riposo dopo una vita di lavoro. Ma cosa fare se al momento di ricevere il primo assegno, ci si rende conto che la cifra è più bassa di quanto ci si aspettava? Perché succede questo? Non è raro che gli enti previdenziali possano aver calcolato in difetto (in alcuni casi persino in eccesso) quello che spetta, per cui è bene indagare con l’aiuto di un professionista.

Rimodulazione e rimborso

Può capitare che ci si decida a richiedere una consulenza, ad esempio tramite un calcolo della pensione affidabile con MiaPensione, uno dei servizi più gettonati sul web, dopo svariati anni di dubbio: in questo caso, è possibile persino chiedere un rimborso degli assegni precedenti.

Il sistema di calcolo dell’INPS non è sempre infallibile, basti pensare che nel 2020 sono stati oltre 100 mila i pensionati che si sono visti arrivare una cifra inferiore rispetto a quella che pensavano. Le soluzioni, in questi casi, sono rappresentate da ricorsi presso il giudice delle pensioni o alla Corte dei Conti. Molti professionisti del settore offrono assistenza in tal senso, provvedendo anche a occuparsi di tutte le pratiche amministrative per recuperare ciò che spetta.

Può anche capitare di ricevere troppo, anche se è un’eventualità meno frequente: in questi casi è comunque consigliabile intervenire. L’ente previdenziale, infatti, non chiederà un rimborso, ma potrebbe diminuire di colpo un assegno errato.

L’importanza della trasparenza

Tenendo presente tante variabili, la scelta del momento giusto per andare in pensione è importante quanto quella di verificare che la somma sia giusta. Muoversi in anticipo è quindi una mossa che può consentire di non andare incontro ad errori, magari provvedendo anche a una pensione di tipo integrativo: si tratta di creare un fondo personale da cui attingere quando è il momento.

Potersi districare in questo mondo in apparenza fatto solo di numeri e burocrazia può sembrare complicato. Per questo, una buona consulenza dovrà prevedere un linguaggio semplice e immediato, che possa far comprendere tutto senza inutili tecnicismi. In questo modo, la scelta sarà più serena e di sicuro consapevole.

Altri casi in cui è utile una consulenza pensionistica

In molti si domandano se possono avere la pensione anticipata: anche in questo caso, una consulenza può fare chiarezza sulla quota 103 (ovvero la somma tra gli anni di età e quelli di contribuzione), sulla pensione dedicata alle donne con figli e su quella che sfrutta l’APE sociale. Non bisogna poi dimenticare la possibilità di riscattare anche gli anni universitari: si tratta di sfruttare quegli anni di studio per andare in pensione anticipata.

La modalità ordinaria è conveniente a livello economico, perché prende in considerazione soprattutto lo stipendio che si percepisce al momento della domanda. Bisogna quindi pensare a questo riscatto in maniera strategica, richiedendolo quando le entrate sono maggiori.

La modalità agevolata, invece, prevede un importo fisso a prescindere dallo stipendio, quindi è bene valutare con attenzione se è il caso di servirsi di questa.