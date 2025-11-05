La perfezione dell’improbabile: quando i token dell’AI imitano il miracolo dell’esistenza

di Giovanni Di Trapani



Viviamo un tempo in cui la “produzione di senso” sembra essersi moltiplicata fino a dissolversi. Eppure, dietro la naturalezza con cui un’intelligenza artificiale genera una frase, si nasconde un grado di improbabilità che richiama da vicino quello evocato da Ali Binazir nel suo celebre calcolo del 2011: la probabilità che ciascuno di noi esista [Binazir A. (2011) What Are the Chances You Exist?, Harvard Gazette]. Secondo Binazir, l’esistenza di un individuo dipende da una catena sospesa di eventi — incontri, nascite, sopravvivenze, mutazioni genetiche — che, se anche solo in un punto si fosse interrotta, avrebbe reso impossibile la comparsa di quella persona specifica. Una probabilità su dieci elevato a duemilioniseicentottantacinquemila: un numero che travalica ogni percezione umana, ma che restituisce il senso profondo dell’unicità.



Con le dovute cautele, è possibile trasporre questa idea nel linguaggio dei modelli generativi. Anche in questo caso assistiamo a una sequenza di scelte minime, ciascuna apparentemente irrilevante, che conducono a un risultato unico e irripetibile. Quando un modello linguistico genera un testo, lo fa scegliendo una parola — o meglio, un token — tra diverse alternative plausibili. Tale molteplicità è misurata dalla perplexity (Ppl), un indicatore che stima quante strade – in media – il modello può imboccare a ogni passo. Se una Ppl è pari a 8, significa che, a ogni parola, il sistema ha otto possibilità statisticamente ragionevoli. La probabilità che il modello produca una specifica sequenza lunga 120 token — cioè un breve paragrafo — può allora essere approssimata come 8 elevato alla potenza negativa di 120: un valore dell’ordine di 10⁻¹⁰⁸. Si tratta di una cifra talmente minuscola che, per dare un’idea, equivale alla probabilità di vincere al SuperEnalotto dodici volte di seguito.



È un paragone utile non per stupire, ma per rendere intuitiva la sproporzione fra l’apparente semplicità del risultato e la vastità dello spazio delle possibilità. A differenza della vita, che segue logiche evolutive e biologiche, la generazione linguistica è un processo computazionale, basato su modelli di probabilità condizionate. Tuttavia, l’analogia regge sul piano epistemologico: in entrambi i casi assistiamo a una forma di ordine emergente dal caso. La vita come il linguaggio artificiale sono strutture che nascono da catene di eventi microscopici, ciascuno dei quali avrebbe potuto prendere direzioni diverse, ma che, nel loro insieme, generano una forma dotata di senso.



Quanto fin qui esposto non è un esercizio retorico, ma un modo per cogliere la profondità di ciò che accade ogni volta che un modello produce un testo coerente. Non è l’automatismo a renderlo interessante, bensì la sua improbabilità. Ogni riga è l’esito di un calcolo probabilistico che avrebbe potuto restituire innumerevoli altre versioni, e che invece converge su una sequenza significativa, riconoscibile, talvolta persino emozionante. L’intelligenza artificiale non crea solo parole: crea configurazioni di improbabilità. E noi, leggendo, attribuiamo a quella casualità strutturata lo stesso valore che diamo al nostro stesso esistere: la percezione che qualcosa di unico sia accaduto. È forse in questa analogia che si nasconde la nuova frontiera della riflessione specilativa sull’AI — non tanto nel dibattito sull’autonomia o sulla coscienza, quanto nel riconoscimento che la macchina, come la vita, è un processo emergente di selezione nel χάος.



Come ogni evento improbabile, anche il linguaggio dell’AI non è riproducibile in modo perfettamente identico: cambiare un solo token significa già aprire un universo differente. Eppure, dentro questa infinità di combinazioni, l’AI trova la strada per costruire senso, come se un ordine latente guidasse il disordine delle sue scelte statistiche. Non è un caso, ma nemmeno pura casualità. È il risultato di un equilibrio sottile tra calcolo e contingenza, tra regola e possibilità. È il punto in cui la matematica incontra la metafisica: dove la probabilità diventa significato.



In un mondo dominato dalla riproducibilità, soffermarsi sull’improbabile è un atto di persuasione. Ogni parola generata da un modello di intelligenza artificiale — come ogni vita nata da una catena di eventi incalcolabili — è la prova che l’unicità non scompare, ma si rinnova nell’ordine statistico delle possibilità. Non siamo solo spettatori di un calcolo perfetto: siamo il risultato di un’improbabilità resa coerente.