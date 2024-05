La Perla Manufacturing, scatta l’amministrazione straordinaria. Urso: Passo importante per la tutela del lavoro

La Perla Manufacturing è stata posta in amministrazione straordinaria. Il provvedimento di 13 pagine è stato depositato ieri sera in cancelleria dal Tribunale di Bologna. La giudice delegata è Alessandra Mirabelli, subentrata a Maurizio Atzori che si è astenuto. I commissari straordinari sono Francesco Paolo Bello, Francesca Pace e Gianluca Giorgi. La Perla Manufacturing, che occupa poco più di 200 dipendenti, è la società produttrice del gruppo La Perla: le sue quote sono di proprietà di La Perla Global Management Uk, la società di diritto inglese che controlla il marchio.

Con l’apertura dell’amministrazione straordinaria La Perla, determinata dal provvedimento del Tribunale di Bologna, si segna un passo importante nel garantire la stabilità e la continuità delle attività dell’azienda, nonché la tutela dei posti di lavoro” ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“Tutti i soggetti interessati dovranno ora muoversi in coordinamento per garantire la continuità del gruppo, con la consapevolezza della complessità che caratterizza questa procedura e della necessità di individuare una soluzione industriale a breve per salvaguardare la produzione che possa disporre anche della titolarità del marchio. Continueremo – ha concluso – a monitorare da vicino la situazione e ad adottare con urgenza tutte le misure necessarie per assicurare il rilancio dell’azienda e la tutela delle sue lavoratrici”.