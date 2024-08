La pianista e compositrice Giuseppina Torre in concerto il 10 agosto a Massa Lubrense

La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre, acclamata a livello internazionale, porterà la sua musica in Campania con due appuntamenti esclusivi in agosto. Il 10 agosto, alle ore 20.00, si esibirà presso l’Antica Cattedrale di Massa Lubrense (Napoli), offrendo al pubblico un emozionante concerto gratuito. Successivamente, il 17 agosto, sarà protagonista al Minareto di Fasano (Brindisi), all’interno della prestigiosa rassegna Bari in Jazz 2024.

Dopo il trionfale tour in Corea del Sud e i numerosi concerti in Italia, tra cui l’applaudito live a Milano per La Milanesiana, Giuseppina Torre continua a incantare con la sua musica dal vivo. Nella suggestiva cornice dell’Antica Cattedrale di Massa Lubrense, l’artista eseguirà le composizioni del suo nuovo album “The Choice”. Questo evento, organizzato dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di Massa Lubrense con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Parrocchia “Santa Maria delle Grazie”, promette di essere una serata indimenticabile. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il 17 agosto, Torre si esibirà al Minareto di Fasano (Brindisi) all’interno della XXI edizione del Bari in Jazz, festival metropolitano sostenuto da istituzioni come il Ministero della Cultura, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. Questo concerto, previsto per le ore 21.00, offre un’occasione unica per ascoltare dal vivo le nuove composizioni dell’artista, caratterizzate da una profonda intensità emotiva e da una raffinata maestria compositiva. I biglietti sono disponibili sul sito Ciaotickets.

“The Choice”, terzo album di Giuseppina Torre, pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia, è prodotto dalla stessa artista con la supervisione di Roberto Cacciapaglia. L’album, registrato presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola, è un viaggio interiore che invita all’esplorazione della propria vulnerabilità e alla scoperta della forza nel mostrarsi autentici. La tracklist dell’album comprende dieci brani inediti, tra cui “Another Life”, “Live What You Are” e “The Bravery”.

A settembre, Giuseppina Torre proseguirà il suo tour con concerti a Boretto (Reggio Emilia), Roma e Goro (Ferrara), confermando il suo impegno nella diffusione della musica e nella lotta contro la violenza sulle donne. La sua carriera, iniziata a Vittoria (Ragusa), l’ha vista ricevere riconoscimenti internazionali e suonare per prestigiose occasioni, tra cui un concerto per Papa Francesco.

Giuseppina Torre, con il suo talento e la sua dedizione, continua a incantare il pubblico di tutto il mondo, rendendo ogni sua esibizione un evento imperdibile. I concerti di agosto in Campania rappresentano un’occasione straordinaria per assistere dal vivo alla magia della sua musica.