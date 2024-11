La Piazza Rossa di Mosca ospita la rievocazione della parata del 1941

Quando l’Armata Rossa si diresse al fronte contro i nazisti

Milano, 7 nov. (askanews) – La Piazza Rossa di Mosca ospita una rievocazione storica della parata militare del 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i soldati dell’Armata Rossa marciarono oltre le mura del Cremlino prima di dirigersi al fronte per combattere contro la Germania nazista. In mostra ci sono carri armati e aerei storici, filmati d’archivio proiettati su enormi schermi e un palco per l’esecuzione di canzoni militari patriottiche.