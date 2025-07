La piccola era glaciale dimenticata

di Giuliano Velotto Romano

“Il Sole emetteva la sua luce senza luminosità, come la Luna, per tutto l’anno” scrive lo storico Procopio nelle sue “Storie delle guerre Vandaliche”, descrivendo a sua insaputa l’inizio di breve periodo glaciale finito nel dimenticatoio. Non stiamo parlando dell’ultima vera e propria Era Glaciale che il pianeta ha sperimentato, il Last Glacial Period, terminata 11.700 anni fa (per intenderci, è quella dell’omonimo cartone Disney), ma di una più breve.

La piccola era glaciale tardoantica (Pegta), copre il periodo dal 536 d.C. a circa il 560 d.C. Ha visto le temperature nell’emisfero settentrionale diminuire di 1.5°C a 2.5°C in meno di un decennio. Questo rapido raffreddamento è ritenuto responsabile di diffuse carestie, di malattie epidemiche e di disordini sociali; ciò incoraggiò ulteriori migrazioni dall’Europa settentrionale verso il Mediterraneo e generalmente ha reso la popolazione europea più suscettibile a carestie e malattie, mentre in maniera diametralmente opposta, ha giovato ad altre parti del globo come l’Arabia, dove le temperature più basse hanno aumentato la fertilità e probabilmente hanno preparato il terreno per le successive conquiste musulmane del Levante.

Questo periodo iniziò a metà del VI secolo, probabilmente come risultato di una serie di eruzioni vulcaniche nel 536, nel 540 ed infine nel 547 d.C. Non è ancora noto con certezza quali vulcani ne siano responsabili. Per individuarne i vulcani, è stata utilizzata una tecnica chiamata carotaggio, ovvero l’estrazione di un cilindro di ghiaccio da un ghiacciaio. Una volta estratto il cilindro, si va ad analizzare la composizione degli strati che si sono formati nel periodo storico di interesse, grazie alla capacità del ghiaccio di registrare la composizione dell’atmosfera nel momento in cui si solidifica. Il ghiaccio intrappola di tutto: dai livelli di O2 e CO2 fino al polline e alla cenere. Con questa tecnica, ad esempio, si è riuscito a comprendere che almeno l’eruzione del 536 d.C. ha avuto origine da vulcani islandesi per via della presenza di cenere chimicamente compatibile con i vulcani dell’isola.

Ma perché le eruzioni vulcaniche hanno il potenziale di raffreddare il pianeta? Quando un vulcano erutta, sparge zolfo, bismuto e altre sostanze in alto nell’atmosfera, dove formano un velo di aerosol che riflette la luce del sole nello spazio, raffreddando il pianeta. Questi fenomeni inoltre hanno probabilmente iniziato un ciclo vizioso di altri fenomeni come l’aumento della copertura di ghiaccio sugli oceani, che ha riflesso ancora più luce solare, amplificandone l’effetto (l’acqua degli oceani assorbe calore, mentre il ghiaccio bianco lo riflette).

Questo periodo della storia è molto ben documentato dagli storici dell’epoca; dopotutto al tempo dell’inizio di questa catastrofe sociale, l’Impero Romano d’Oriente era abbastanza ricco da lanciare la sua riconquista dell’Occidente, e in generale tutta l’Europa si stava riprendendo dal caos della fine dell’Impero Romano d’Occidente. Una ricerca fatta nel 2020 (Climate and social change at the start of the Late Antique Little Ice Age ) solleva un punto interessante sul perché è interessante approfondire questa parte della storia Europea: potrebbe infatti fornirci un banco di studio sul quale indagare la vulnerabilità e la resilienza sociale di fronte a massicci cambiamenti climatici e aiutarci quindi a prevede l’evolversi e le reazioni di fronte alle sfide climatiche che ci attendono.

“Il Sole emetteva la sua luce senza luminosità, come la Luna, per tutto l’anno” scrive lo storico Procopio nelle sue “Storie delle guerre Vandaliche”, descrivendo a sua insaputa l’inizio di breve periodo glaciale finito nel dimenticatoio. Non stiamo parlando dell’ultima vera e propria Era Glaciale che il pianeta ha sperimentato, il Last Glacial Period, terminata 11.700 anni fa (per intenderci, è quella dell’omonimo cartone Disney), ma di una più breve.

La piccola era glaciale tardoantica (Pegta), copre il periodo dal 536 d.C. a circa il 560 d.C. Ha visto le temperature nell’emisfero settentrionale diminuire di 1.5°C a 2.5°C in meno di un decennio. Questo rapido raffreddamento è ritenuto responsabile di diffuse carestie, di malattie epidemiche e di disordini sociali; ciò incoraggiò ulteriori migrazioni dall’Europa settentrionale verso il Mediterraneo e generalmente ha reso la popolazione europea più suscettibile a carestie e malattie, mentre in maniera diametralmente opposta, ha giovato ad altre parti del globo come l’Arabia, dove le temperature più basse hanno aumentato la fertilità e probabilmente hanno preparato il terreno per le successive conquiste musulmane del Levante.

Questo periodo iniziò a metà del VI secolo, probabilmente come risultato di una serie di eruzioni vulcaniche nel 536, nel 540 ed infine nel 547 d.C. Non è ancora noto con certezza quali vulcani ne siano responsabili. Per individuarne i vulcani, è stata utilizzata una tecnica chiamata carotaggio, ovvero l’estrazione di un cilindro di ghiaccio da un ghiacciaio. Una volta estratto il cilindro, si va ad analizzare la composizione degli strati che si sono formati nel periodo storico di interesse, grazie alla capacità del ghiaccio di registrare la composizione dell’atmosfera nel momento in cui si solidifica. Il ghiaccio intrappola di tutto: dai livelli di O2 e CO2 fino al polline e alla cenere. Con questa tecnica, ad esempio, si è riuscito a comprendere che almeno l’eruzione del 536 d.C. ha avuto origine da vulcani islandesi per via della presenza di cenere chimicamente compatibile con i vulcani dell’isola.

Ma perché le eruzioni vulcaniche hanno il potenziale di raffreddare il pianeta? Quando un vulcano erutta, sparge zolfo, bismuto e altre sostanze in alto nell’atmosfera, dove formano un velo di aerosol che riflette la luce del sole nello spazio, raffreddando il pianeta. Questi fenomeni inoltre hanno probabilmente iniziato un ciclo vizioso di altri fenomeni come l’aumento della copertura di ghiaccio sugli oceani, che ha riflesso ancora più luce solare, amplificandone l’effetto (l’acqua degli oceani assorbe calore, mentre il ghiaccio bianco lo riflette).

Questo periodo della storia è molto ben documentato dagli storici dell’epoca; dopotutto al tempo dell’inizio di questa catastrofe sociale, l’Impero Romano d’Oriente era abbastanza ricco da lanciare la sua riconquista dell’Occidente, e in generale tutta l’Europa si stava riprendendo dal caos della fine dell’Impero Romano d’Occidente. Una ricerca fatta nel 2020 (Climate and social change at the start of the Late Antique Little Ice Age ) solleva un punto interessante sul perché è interessante approfondire questa parte della storia Europea: potrebbe infatti fornirci un banco di studio sul quale indagare la vulnerabilità e la resilienza sociale di fronte a massicci cambiamenti climatici e aiutarci quindi a prevede l’evolversi e le reazioni di fronte alle sfide climatiche che ci attendono.