La pizza protagonista a Milano, dal 7 al 10 settembre nel parco di CityLife l’evento promosso da Mulino Caputo

Si svolgerà a Milano, dal 7 al 10 settembre p.v., la prima edizione del Coca-Cola Pizza Village. L’evento, ideato e curato da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, sarà ospitato per quattro sere nella splendida cornice del parco di CityLife.

La manifestazione più amata dagli appassionati di pizza e non solo, consentirà ai visitatori, cittadini e turisti, di conoscere i segreti della pietanza partenopea e della gastronomia italiana più nota al mondo, grazie alla partecipazione di 10 pizzerie storiche e tanti pizzaioli tra i più celebri del settore e di vivere esperienze interattive divertenti. Title sponsor è Coca-Cola, da sempre la combinazione perfetta con la pizza, e ancora una volta founding partner dell’evento è Mulino Caputo, da anni al fianco di Pizza Village Napoli.

L’accesso al Coca-Cola Pizza Village Milano è libero, on line o presso i botteghini sarà possibile acquistare il menù composto da una pizza, una bibita ed un caffè.

Accanto al Title Sponsor Coca-Cola e al Founding Partner Mulino Caputo, ci saranno anche i Top Sponsor Leffe e Latteria Sorrentina, gli Official Sponsor Ciao il Pomodoro di Napoli, Paramount, Caffè Kenon e Acqua Nerea, i Technical Partner Gargiulo Aspirazioni, Falp, Forni Magliano e Aera, il Partner Agenzia Malvarosa. Official Ticketing Partner: Fever e Vivaticket. Technical Media Partner: Horeca.it.