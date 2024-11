La politica e le priorità sociali ed economiche del Paese: ubi maior, minor cessat!

Nella Roma degli imperatori si soleva dire diffusamente che,”ubi maior, minor cessat’ Tradotto nel linguaggio attuale, quel motto vuole significare che, dove si verificano fatti più rilevanti di quelli quotidiani, i più importanti tra di essi riescono a conquistare il primo posto dell’attenzione generale. Qualcosa che sembra essere abbastanza somigliante a tale stato di fatto, oramai si è estesa dovunque nel mondo, con particolare evidenza nell’ emisfero occidentale. Nel rispetto del vecchio detto del villaggio “occupati prima dei fatti tuoi, quelli degli altri quando e se puoi”, è valido dare uno sguardo, di massima ma non tanto, a ciò che sta succedendo nel Paese. Risulta evidente, se non addirittura lampante, che la classe politica, sia la parte che sta al governo, sia quella all’opposizione, stia boccheggiando e annaspando. Chiedendosi a vicenda domani di quale argomento dovranno occuparsi, per dare allo stesso priorità assoluta. Ciò accade perchè la loro attività non è disciplinata da un ordine di scuderia, per piccola che possa essere. Di conseguenza anche uno screzio, per quanto possa essere di scarsa rilevanza nella sua essenza, innesca nei rappresentanti del popolo chiamati in causa per il tale comportamento, motivi di risentimento che portano a diverse forme di contestazione: dall’abbandono della militanza nel loro partito, nel migliore dei casi per dar vita a una corrente che possa dar loro modo di evidenziare i contrasti che hanno fatto compiere quella scelte. Senza tralasciare altre forme di dissenso che talvolta giungono al contrasto veemente nella sua espressione più dura. In tal modo restano irrisolti sul tappeto problemi di ogni genere, soprattutto quelli economici. Si sta verificando contemporaneamente che sono cominciate a scoppiare bolle particolarmente dannose nel tessuto sociale, vedasi il comparto automobilistico, con fughe all’ estero di industrie prettamente italiane per un motivo molto semplice. Quando una buona parte degli economisti mondiali rispose a chi avesse chiesto come sceglie l’imprenditore la localizzazione dove realizzare la propria idea, precisamente che il primo requisito richiesto era la pace sociale. Il vecchio Far West non faceva più da cartina di tornasole e le motivazioni sarebbero dovute essere sempre più razionali e indipendenti da fattori che non avevano quei requisiti. Se quanto scritto è riferito all’ imprenditoria italiana, non risulterà difficile immaginare l’atteggiamento di quella straniera. L’esposizione dei fatti dello Stivale è solo un aspetto di ciò che sta succedendo. Se si va oltre con lo sguardo e il pensiero, si rischia di deprimersi. Anche perché è domenica, quindi è prudente spostare in avanti nel tempo l’approfondimento del discorso. Anche perché in parecchie parti del Paese splende il sole. Sarà bene goderselo, almeno finché dura.