La Polonia, il G20 e quell’aforisma sempre attuale di Giulio Andreotti: a pensar male si fa peccato ma…

Molti dettagli inducono a riflettere attentamente su quanto è accaduto martedì in Polonia, ai confini con l’ Ucraina. L’ episodio di alcune cose che, venendo giù dal cielo in una azienda agricola sul suolo polacco facendo due vittime tra gli operai, lascia attoniti i comuni mortali, mentre allerta l’apparato politico militare del resto del mondo.Tutto ciò mentre i capi di governo del G20 riuniti a Bali avevano in scaletta tra gli argomenti più importanti da discutere, se non il più importante, per l’appunto il caso della tentata invasione dell’ Ucraina. Intanto, se è vero che “a pensar male di qualcuno si fa peccato, ma a volte si indovina”, parole di Giulio Andreotti, qualche particolare induce a volare con la fantasia, non di certo con animo sereno e sgombro da dubbi. Partendo dal comportamento del Ministro degli Esteri russo Zavlov che, dopo aver partecipato fortunosamente alla prima giornata di lavoro a Bali in maniera non proprio convenzionale – non ha ricevuto né consensi né espressioni di simpatia – ha lasciato quei lavori con forte anticipo, ripartendo la stessa sera per Mosca. Il documento che ha ricevuto ampio consenso rivolto quasi coralmente al Cremlino, conferma che la sola minaccia nucleare è considerata fuori dalle pratiche consentite in caso di disaccordo con i paesi della Nato. Con l’augurio che quanto fatto finora dalle diplomazie di molti paesi, in verità quanto “non” basta, il macigno che nel mito è spinto da Sisifo verso l’alto di una rupe non ritorni nel posto dove era. Lasciando il tutto nei luoghi della mente dove sono confinati i pensieri negativi, è opportuno prendere in considerazione questioni di uso più comune. Al momento, quelle dei soldi e del risparmio toccano con mano piuttosto pesante le corde più sensibili del cuore degli italiani. L’argomento interessa in maniera particolare quelli tra di loro che, nel mettere da parte una frazione delle loro entrate, sono campioni europei e collocati ai posti più alti nella classifica mondiale. Hanno continuato a tenere lo stesso comportamento anche durante la segregazione imposta loro dalla pandemia. La stessa ha causato una serie di distorsioni economiche con la conseguenza di una crescita vertiginosa dei prezzi, oltremodo sensibile quella dei beni di prima necessità. Attualmente l’ammontare globale deI risparmio degli italiani è arrivato a una cifra molto vicina a quella del debito pubblico. La logica economica che raccomanda all’Homo Oeconomicus, parte naturale di ogni essere umano, di tendere alla ottimizzazione dei suoi investimenti finanziari, si è attivata con particolare creatività. Ancora una volta si sono dati da fare gli imbonitori da luna park di periferia, quelli che assicurano spudoratamente che il prodotto che vendono, usato seguendo le loro indicazioni, fa crescere le pere sull’albero delle mele. Per l’occasione hanno messo a punto un altro prodigio (?) fatto in casa. Consigliando quegli stessi ai malcapitati che erano stati attratti dal loro parlare simil aulico, in realtà traboccante di fandonie condite con una terminologia pseudo scientifica, di affidare loro la gestione dei risparmi accumulati. Li avrebbero fatti fruttare in maniera incredibile investendoli in Bitcoin, la moneta che non esiste, vale a dire in aria fritta. Per aumentare l’appeal della loro offerta,si dilungavano e quasi certamente lo stanno facendo ancora, sulla innovazione che stava portando il fantadenaro, che fin d’ora doveva essere considerato l’ investimento top del primo secolo del terzo millennio. Le varie tipologie di queste fiches sotto falso nome si sono moltiplicate, al punto che i loro players hanno creato vere e proprie piattaforme di scambio effimere, come del resto l’oggetto di quanto su di esse scambiato. Non è valsa a nulla l’attività di dissuasione dei vari protagonisti della finanza titolati e il loro contestuale invito alla prudenza. Saranno state le assicurazioni non scritte di quei pretenziosi gestori che il fisco non avrebbe potuto mai mettere in alcun modo le mani sui guadagni ottenuti con operazioni regolate con quella improbabile currency, sarà stato per provare il brivido della trasgressione, anche molti italiani si sono lasciati prendere la mano e hanno voluto provare la scarica di adrenalina provocata da quella novità. Così non pochi saranno quelli che vivono al di quà delle Alpi che, avendo investito in una di quelle catene di Sant’ Antonio in chiave moderna, si trovano con le pive nel sacco. Precisamente, con il fallimento di una delle figure di operatori di questo gioco d’azzardo atipico, la Fkt avranno rimesso capitale e interessi. Con buona pace del Ceo di quell’azienda che si è dato alla macchia, mettendo al sicuro due miliardi di euro, quindi non finti come quelli spacciati sotto forma di bit patacche. L’aspetto più inquietante della vicenda è che già da oggi è come se nulla fosse accaduto, nel modo in cui è successo ieri e sta succedendo giá al momento con espedienti diversi, in ogni modo basati sul fumo. La storia di tali inganni è lunga, basti pensare al famigerato “Schema Ponzi”, dal nome dell’Italo americano che lo mise in piedi negli USA subito dopo il dilagare della Grande Depressione. Ponzi lasciò in braghe di tela una folla enorme di investitori che non riebbero indietro mai più i loro soldi. I fatti esposti in tempi normali avrebbero lasciato ugualmente rammaricati coloro i quali, per la mai soddisfatta auri sacra fames, si erano lasciati trascinare al tavolo di quel gioco perverso con l’illusione di fare faville. Certamente lo saranno ancora di più quelli coinvolti ora in questa mano del lungo torneo che si rinnova di continuo. È tempo di vacche magre, come dicono nelle masserie, quindi la sacralità del risparmio è ai massimi storici del suo livello. Mai come in momenti del genere trova conferma il detto di quei lavoratori dei campi, che un soldo risparmiato vale più di un soldo guadagnato. Allo stato non è esagerato aggiustare il tiro e aggiungere alla frase, dopo vale, la precisazione molto.