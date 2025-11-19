La potenza del desiderio in scena: “La vacca” arriva al teatro Mulino Pacifico di Benevento

Il 21 novembre alle 20.30, il Teatro Mulino Pacifico di Benevento accoglie La Vacca, produzione B.E.A.T. teatro, nell’ambito della stagione 2025-2026 di Obiettivo T, curata da Solot Compagnia Stabile. Dopo le tappe al Piccolo Bellini e al Theatron di Portici, lo spettacolo scritto da Elvira Buonocore e diretto da Gennaro Maresca continua il suo viaggio, portando sul palco una favola nera, neorealista, intrisa di desideri fragili e pulsanti.

In scena Vito Amato, Anna De Stefano e lo stesso Gennaro Maresca compongono un trio di personaggi “sinceri fino alla fine”, vittime e insieme custodi del proprio mondo interiore, un microcosmo asfittico che si muove ai margini del reale. Completano il team creativo l’assistente alla regia Adriana Serrapica, il disegno luci di Alessandro Messina, le luci di Mario Ascione e i costumi di Rachele Nuzzo.

La Vacca racconta la storia di Donata e Mimmo, due fratelli giovanissimi che vivono immersi in una quotidianità grigia, quasi sospesa. La loro è un’esistenza che non arde, schiacciata dall’indifferenza e dall’incapacità di vedere oltre l’orizzonte del proprio piccolo mondo. Finché Donata, guardando sé stessa, scopre qualcosa che ridisegna tutto: il desiderio, presenza improvvisa e incandescente che porta in scena il suo bisogno di trasformarsi, di crescere, di essere vista.

L’arrivo di Elia, uomo misterioso e pastore privato del suo gregge dall’“industria”, innesca un meccanismo inevitabile: quello delle aspettative. Le pulsioni si intrecciano, si confondono, esplodono in una danza di delicatezza e prepotenza. In questa storia, la realtà è così forte da sfociare nella fiaba, in un immaginario dove le “vacche” sono simboli vividi, archetipi, corpi sacrificati e desideranti.

Nelle note di regia, Maresca disegna una visione ricca e stratificata: La vacca sacra, profana, simbolica e carnale. La vacca come corpo che desidera, come limite, come promessa mancata. Elia, Mimmo, Donata: tre “vacche” umanissime, ognuna intenta a reclamare un posto nel mondo, a chiedere amore fino allo stremo.

Attorno a loro si muove una “macrovacca”, entità gigantesca, invisibile e schiacciante: potere? destino? sistema? Un ruminante onnipresente che determina, senza pietà, il ritmo delle vite dei personaggi.

Il percorso di La Vacca è costellato da riconoscimenti:

Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti – XIII Edizione

Premi Voci dell’Anima 2021 (Premio della critica ex-aequo, della stampa, sezione teatro, Confine-Corpo)

Premio “Per fare il teatro che ho sognato” del Dipartimento SARAS, Sapienza Università di Roma, bando Presente Futuro 2021

Segno di una scrittura contemporanea che sa farsi universale, e di una regia capace di trasformare l’essenziale in poetico.