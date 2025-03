La premier danese: “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”

“Vogliamo collaborare con gli Usa, ma resterà parte della Danimarca”

Parigi, 27 mar. (askanews) – La premier danese Mette Frederiksen ha ribadito che “la Groenlandia appartiene ai groenlandesi” e non ha alcuna intenzione di unirsi agli Stati Uniti, nonostante il presidente Donald Trump abbia aumentato le sue rivendicazioni sul territorio autonomo appartenente alla Danimarca in vista di una visita del vicepresidente Usa JD Vance. “Noi Regno di Danimarca vogliamo collaborare con gli americani in materia di difesa e sicurezza”, ha dichiarato Frederiksen a margine del summit dei leader dei paesi europei sull’Ucraina a Parigi, aggiungendo: “Ma la Groenlandia appartiene ai groenlandesi”.