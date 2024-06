La premier danese picchiata a Copenaghen, “distorsione cervicale”

Arrestato un 46enne per l’aggressione

Milano, 8 giu. (askanews) – Mette Frederiksen, premier socialdemocratica della Danimarca, è stata picchiata in una piazza di Copenaghen da un uomo che è stato poi arrestato.”Dopo essere stata aggredita è stata portata al Rigshospitalet per un esame medico. L’aggressione le ha provocato una leggera distorsione cervicale”, ha spiegato il suo ufficio, che ha aggiunto che la politica è rimasta “scossa dall’incidente” e ha quindi cancellato il suo programma per la giornata.L’uomo sospettato di aver picchiato Frederiksen, 46 anni, sarà portato di fronte a un giudice del tribunale di Copenaghen, che deciderà sulla sua detenzione.I leader dell’Unione europea, Italia compresa, hanno espresso solidarietà e preoccupazione per l’episodio.