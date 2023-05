La “Primavera di Bagnoli”: al Parco San Laise la festa per bambini e famiglie

Domenica 14 maggio dalle 9:30 alle 19:30 e lunedì 15 maggio dalle 9:30 alle 14:30 la Fondazione Campania Welfare, con il contributo della Regione Campania, ha organizzato due giorni di musica, spettacoli teatrali, laboratori, attività sportive: una vera e propria “Festa di Primavera” con tante attività gratuite pensate per i più piccoli e per le loro famiglie.

Ci sarà anche un momento di approfondimento con un convegno sul “Welfare per le Famiglie” in programma lunedì mattina (ore 10) alla presenza, tra gli altri dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini, del Direttore del Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli Roberto Bafundi, dell’Assessore all’Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli Maura Striano e di Alice Lucchini, referente Campania, Calabria e Basilicata dell’Associazione Famiglie Arcobaleno.

“Sarà la festa del terzo settore – spiega Patrizia Stasi, Presidente della Fondazione Campania Welfare – grazie al contributo di tante realtà provenienti da tutta la Campania che hanno voluto offrire il proprio tempo e la propria professionalità per regalare due giorni dedicati ai bambini, ma pensati anche per i loro genitori. Siamo ormai giunti alla quarta edizione ed è il nostro modo di aprirci al territorio: quale occasione migliore della festa della mamma e della festa della famiglia per far conoscere tutte le attività che svolgiamo quotidianamente e che amplieremo nel periodo estivo?”