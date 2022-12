La principessa saudita Ruba al Saud in visita alla Camera dei deputati

La principessa saudita Ruba al Saud, presidente onorario della onlus Angels – Associazione nazionale giovani energie latrici di solidarietà, nata nel 2008 a Palazzo Chigi -, ha fatto visita alle istituzioni italiane. Insieme all’ambasciatore della onlus Benedetta Paravia ha visitato la Camera dei deputati, dove, ad attenderle, ha trovato l’onorevole di Forza Italia, Annarita Patriarca. Dopo aver ricevuto in dono il libro Aedes Egregiae della Camera dei Deputati e le foto di rito, si sono intrattenute in un colloquio sui risultati della sua visita in Italia e sul suo recente «positivo incontro» a Venezia con l’ex Ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar, che, seppur casuale, porta in sé la speranza di un entrata futura dell’Arabia Saudita negli Accordi di Abramo. La visita è terminata con un breve tour delle stanze settecentesche dello storico palazzo delle istituzioni romano.