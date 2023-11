La propensione al risparmio e i black friday

Questi giorni dell’anno, più o meno un’ intera settimana intorno alla metà di novembre, sono quelli che quasi tutte le attività di distribuzione al dettaglio scelgono per proporre ai potenziali acquirenti condizioni particolarmente vantaggiose. Partita da oltreoceano, la tradizione che quel giorno sarebbe dovuto essere di particolare interesse per le vendite del settore retail, essa è arrivata da qualche anno anche in Europa. Intorno a tale iniziativa ruota quella che è un’ operazione di mercato studiata a tavolino. La stessa è arrivata in buona parte dei paesi in cui è presente l’economia di mercato, dove sta riscuotendo un successo crescente. Furono i vertici della catena di Grandi Magazzini Macy’s negli USA nel 1924, a creare tale evento, ritenendo, a ragione, che passato il Giorno del Ringraziamento, gli americani avrebbero cominciato a pensare al Natale. Di conseguenza il momento sarebbe stato quello giusto per fare vendite promozionali, precisamente il venerdì che segue quella ricorrenza. Con il tempo e tenuto conto del riscontro positivo dell’ operazione, i giorni dedicati a quella promozione sono diventati un pò dappertutto sette, osservati anche in situazioni di crisi come quella attuale.Tenendo presente che un aumento generalizzato delle vendite non può che far bene all’ economia del Paese, è opportuno prendere in considerazione anche il rovescio della medaglia. L’ economia politica da per corretta, senza condizioni, l’ipotesi che il totale dei risparmi che si forma in un determinato sistema socioeconomico si trasformi tutto in investimenti. Volendo con ciò affermare che l’intera quantità di reddito che una persona o un nucleo familiare non destina al consumo, quindi mette da parte, costituisce di per sé, almeno in teoria, una frazione, seppur minima, della dotazione finanziaria totale del sistema economico al cui interno si verifica. Quindi da poter essete destinato agli investimenti nell’ accezione più ampia del termine. Anche se datati di qualche giorno, vale la pena di riprendere alcuni brani contenuti nell’ intervento del 31 ottobre dell’ex Governatore della Banca d’ Italia Ignazio Visco nel corso della Giornata del Risparmio. Rimarcando le sue tesi già più volte esposte, l’ex Primo Inquilino di Palazzo Koch ha ribadito che da un pò è terminato il tempo per i Governi che si sono susseguiti di far ricorso all’indebitamento su tutti i mercati. Al contrario, ha proseguito, è tempo di considerare la strada principale da percorrere per accrescere la disponibilità finanziaria del Paese con oneri contenuti, quella che vede il risparmio degli italiani confluire negli investimenti produttivi pubblici e privati. Nel periodo storico che l’ Italia e non solo essa, sta attraversando, tale ipotesi ricorda da vicino gli sforzi di alcuni matematici per quadrare il cerchio. Succede così che occasioni di acquisto come il Black Friday e tante altre simili vengano accolte dai consumatori con molto favore, tanto è vero che capita talvolta che gli stessi aspettino l’arrivo di quel periodo di offerte per portare a casa prodotti di cui avevano bisogno. Fino a quel punto l’intera costruzione dell’operazione di marketing mostra vantaggi per tutti e controindicazioni per nessuno. Quello seguente, che induce a porre qualche riserva sulla validità assoluta di operazioni del genere, è facile da individuare e di importanza non trascurabile. Consiste nel fatto che il canto delle sirene di quel genere di offerta può facilmente indurre chi ne è attratto a comprare più di quanto avesse programmato di fare e che realmente gli occorra. Il risultato è, il più delle volte, che venga turbato l’equilibrio consumo-risparmio che, in momenti come quello attuale, deve, talvolta senza alternativa, essere mantenuto anche se con sacrificio. Tanto per evitare di ricadere nella trappola consumistica da cui, solo da qualche anno, gli italiani stanno provando a liberarsi. La propensione al risparmio degli stessi, se ben assistita con incentivi di ogni genere, fiscali soprattutto, da parte dello Stato, può essere la vera leva potente al punto di far ripartire il Paese. Se ne parla sempre più, ma sarebbe ora di passare dalle parole ai fatti. Nel villaggio si dice che chi ha tempo non deve aspettarne altro per agire. In caso contrario, lo stesso andrebbe sprecato.