La proposta di Fedele ed Ercolano: Un portale per la promozione della penisola sorrentina

Realizzare un portale dedicato alla promozione della penisola sorrentina, quale strumento di rete e narrazione autentica delle eccellenze locali. E’ la proposta fatta dai rappresentanti di alcune associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina a Vincenzo Cirillo, consigliere metropolitano delegato alla Promozione del Territorio, nel corso di un “profucuo incontro”. Il confronto, si legge in una nota firmata da Sergio Fedele e Vincenzo Ercolano (presidenti di Atex Campania e Confcommercio Sorrento) è stato “caratterizzato da grande sintonia e spirito costruttivo, reso possibile dalla condivisione di un obiettivo comune: valorizzare in maniera strategica e concreta il nostro straordinario patrimonio territoriale”. “Gli operatori turistici locali – continua il comunicato – hanno espresso l’esigenza di definire insieme una visione chiara e strumenti operativi efficaci per affrontare le sfide della nuova era del turismo. Il Consigliere Cirillo, con sensibilità e coinvolgimento, ha assicurato la presenza della Città Metropolitana e la volontà di costruire un percorso condiviso di azioni di marketing territoriale”.

Un secondo incontro è già in programma per entrare nel merito di altre questioni e per pianificare le prossime iniziative.