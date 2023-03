La prossima sarà una Settimana di passione laica: prove tecniche di quella religiosa ormai prossima

La Presidente della BCE, la Signora Lagarde, ha dichiarato l’altro ieri alla stampa iberica che nel consiglio di quella banca del prossimo 16 marzo, sarà deliberato un aumento del tasso dell’euro di mezzo punto percentuale. Il costo del denaro nella EU salirà così al 3,50% e non si fermerà li. La stessa Presidente ha annunciato che, perdurante una risposta meno che proporzionale del calo del tasso medio di inflazione nella EU, entro fine anno il costo dell’ euro rincarerà ancora fino al 4% almeno. Riguardo a questo tipo di corsa in salita del denaro, la EU sta seguendo a ruota gli USA. È più che credibile che i capi di governo di qua dell’oceano non avrebbero avuto certamente da ridire se in quella scalata la EU fosse rimasta distanziata ancor più dagli USA. Il chiarimento che Madame Lagarde si è affrettata a fornire a corredo della prima informazione, è stato che all’ interno della BCE non c’è nessuna intenzione di provocare danno alle aziende europee, ci mancherebbe altro! È allo stesso tempo scopo dichiarato dell’Istituto da lei rappresentato di curare che assolutamente la discesa dell’inflazione arrivi al 2% e che si assesti su quel livello. Solo così la EU potrà cominciare a contare su una crescita vera e propria dell’ economia, più precisamente di quella reale, all’interno di ciascun paese ricadente nel suo perimetro. L’ osservatore attento, il Pierino di turno, sicuramente avrá pensato e poi detto a bassa voce al collega che gli era accanto, che quanto aveva appena detto la Numero Uno della Banca basata a Francoforte, in teoria non offriva il fianco a nessuna contestazione dal punto di vista teorico. Ciò che invece provocava un brivido nella schiena è che conseguenza di quel provvedimento sarà che molte attività dovranno fermarsi prima che sia raggiunto quel risultato inseguito dalla BCE. Il perché si intuisce facilmente: quante attività produttive sono già sul ciglio del burrone e suscettibili di rovinare sul suo fondo? Non per altri sconvolgimenti, ma solo per dettagli, seppure relativi a uno dei costi principali annotati nei bilanci, quello del denaro.

È senz’altro importante che venga raggiunto, orchestrato dalla BCE, un tipo di accordo con gli istituti che concedono ogni tipo di credito armonico, atto a riportare l’inflazione a livelli compatibili con la dinamica salariale e non viceversa. Altrettanto importante è che i singoli orchestrali siano messi in condizioni di poter dare il meglio della loro arte. Fuor di metafora, ritornando a situazioni meno idilliache, è opportuno spingersi con la barca al largo per tuffarsi nel grande mare della scienza economica. Tanto per cercare di recuperare i remi fuoriusciti dagli scalmi e caduti in acqua per potere così continuare a remare. È proprio osservando il mare, che continua a esistere per opera della flora e della fauna che lo popolano e tanto accade per questi ultimi nei suoi confronti, che si può arrivare a fare un flash della situazione. La descrizione che gli economisti del secolo scorso iniziarono a dare sulla differenza che passa tra macroeconomia e microeconomia, li trovò in larga parte d’accordo. Più specificamente, che la prima si relaziona con la seconda come la foresta a un albero al suo interno. Volevano con ciò sottolineare che le due parti di quella scienza avevano vita autonoma. Fu presto aggiunto, a mò di corollario, che la foresta, senza alberi, non esisterebbe; ancora, che se gli alberi al suo interno iniziano a seccare, la foresta in breve tempo perde il suo rigoglio. Non è difficile a tal punto realizzare che se le attività produttive che compongono un sistema economico funzionano male o cessano di farlo, è quel sistema stesso a subirne conseguenze ancor più gravi, depauperandosi. Pertanto sará necessario che gli interlocutori istituzionali della Signora Lagarde, coloro che la assistono quando assume decisioni di importanza rilevante, ricordino loro che è sempre valida la raccomandazione: “adagio, Biagio!” Se dovesse succedere che un numero consistente di aziende fosse messo in condizioni di non poter più operare, non ci sarebbe azione dall’alto che potrebbe impedire il crearsi di ulteriore disoccupazione. Esauriti gli effetti degli ammortizzatori sociali, quella parte di ex salariati e ex stipendiati non si vedrà ridotta la capacità di spesa, ma addirittura annullata.

Non è nemmeno da prendere in considerazione l’ ipotesi di aiuti pubblici incondizionati e a lungo termine per chi verserá in condizioni simili: la discesa agli Inferi della popolazione europea si trasformerebbe in un grande rovinare. In casi del genere, chi governa queste situazioni non può trincerarsi dietro l’ adagio in uso nell’ Urbe: “Ad impossibilia nero tenetur”, nessuno è tenuto a fare l’ impossibile.Tentare di realizzare azioni straordinarie è nella natura umana e tante volte, grazie alla sua espressione più qualificata, l’ ingegno, si sono sbrogliate matasse che sembravano aggrovigliate in maniera irrimediabilmente. I miracoli invece no, quelli non sono di competenza del genere umano, almeno per ora. Chissà se appresso, con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, lo stesso uomo non riuscirà a fare meglio! Sembrava impossibile, eppure alcuni suoi simili, già tanto tempo fa, sono arrivati sulla luna.