La protesta degli agricoltori in Campania: decine di trattori presidiano lo stadio di Battipaglia

Anche gli agricoltori della Piana del Sele si sono mobilitati. Decine di operatori, con i loro trattori, hanno protestato dinanzi allo stadio ‘Pastena’ di Battipaglia (Salerno) per sollecitare misure che possano permettere, hanno spiegato, la sopravvivenza delle numerose aziende agricole della zona. La Piana del Sele conta numerose aziende che operano non solo nel settore dell’allevamento bufalino e degli ovini ma anche nella quarta e quinta gamma dell’ortofrutta. Le ragioni della protesta sono quelle espresse dagli agricoltori di altre località: si va dall’aumento del costo delle materie prima a quello dei carburanti. E i loro prodotti però finiscono sul mercato, denunciano, sempre allo stesso prezzo, cancellando così di fatto qualsiasi margine di guadagno o addirittura della copertura delle spese. A rischio, dicono i manifestanti, sono prevelentemente le piccole e medie imprese, per la stragrande maggioranza a conduzione familiare che devono fare i conti anche con la difficoltà di reprire la manodopera. A dare la solidaroetà agli agricoltori sono stati anche i rappresentanti di altri comparti produttivi.