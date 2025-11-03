Roma, 3 nov. (askanews) – “Finché il governo italiano continuerà a sprecare inutilmente i soldi dei propri contribuenti, l’Italia crollerà completamente ù dall’economia alle sue torri”, ha scritto sul proprio profilo Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando il crollo odierno che ha interessato la Torre dei Conti ai Fori imperiali a Roma.

“Vorrei ricordarvi che a maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che ‘il sostegno italiano all’Ucraina, compresi gli aiuti militari e i contributi versati attraverso i meccanismi dell’Ue, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo di euro per i rifugiati, 310 milioni di euro per il sostegno al bilancio statale e 93 milioni di euro per le attività umanitarie’. Finché il governo italiano sperpererà inutilmente il denaro dei contribuenti, l’Italia crollerà, dall’economia alle torri’, ha osservato la diplomatica.