La psicosi indice del fallimento dei politici

Ossessionati dalla paura di in conflitto mondiale se non addirittura atomico, i cittadini napoletani hanno preso d’assalto i supermercati trasformandoli in una lisca di pesce senza carne. Questo è un chiaro fallimento dei politici, non della politica, perché ancora una volta non c’è stato un rappresentante di partito delle istituzioni a spiegare cosa sta succedendo dal punto di vista economico, e cosa si dovrebbe fare in caso di una grave recrudescenza del conflitto. Lo disse anche l’Ambasciatore di Russia in Italia Sergey Razov, spiegando che la Russia non potrebbe mai attaccare l’Italia è semmai, le zone ove per la presenza di basi militari sarebbero adatte ad un controllo maggiore sono sempre le stesse; la Sicilia prevalentemente, ma la Russia conosce bene questi luoghi ameni del meridione per poterli bombardare. Invece la psicosi viaggia e gli scaffali solo semivuoti e la popolazione, apparentemente in uscita dalla pandemia deve fare i conti con fatto che non ci sia un politico di spessore in Campania a rassicurare i cittadini. Il popolo napoletano non ha paura ma deve conoscere, altrimenti si sente preso in giro da qualcosa o da qualcuno e a nulla sono valsi i proclami del campano Di Maio quando ha spiegato che le psicosi collettive non sono mai una cosa giustificabile. Intanto si nota anche in Campania che le strade sono piuttosto vuote e quegli scenari di gioia che si aspettavano ad inizio Primavera, sono sistituiti da quelli simili al lockdown. A Capri i russi ricchi che, stando agli isolàni, si stavano sostituendo sempre più agli americani con le carte di credito variopinte, non si faranno vedere per un pezzo insieme ai loro yacht futuristici con l’elicottero che esce dal ventre di un piroscafo da magnate. I tempi cambiano ma ci sono luoghi ove la guerra non è ammessa, come successe nella seconda guerra mondiale: sono i luoghi ove l’aria, i sentimenti e la cultura non permettono l’odio è tutto finisce con un ricco piatto di pesce è un violino nostalgico.