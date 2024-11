La Pubblica Sicurezza e, all’occorrenza, la Celere

Violenza, ancora violenza e, purtroppo, sempre più violenza, perlopiù priva di alcuna ragione valida per far si che almeno ne venga compreso il motivo che l’ha innescata. Il fenomeno ha una portata talmente vasta che non lascia stare fuori della sua ingerenza nemmeno un area del mondo, per quanto piccola possa essere. Sarebbe interessante tentare un approccio a vasto raggio del problema ma, poichè scaturisce da situazioni diverse stato per stato, è opportuno porre attenzione specifica alla proprio nazione. Il problema della violenza, peraltro crescente a ritmo sostenuto, non è nato in Italia e è vecchio quanto il mondo. È difficile infatti dissentirne, perché essi non sono mai stati verificati de visu per una sequenza temporale che pretende la ubiquità e l’onnipresenza. Entrambe non fanno parte della dotazione che l’uomo riceve alla nascita. Peggio ancora vagheggiare di macchine del tempo del genere della Delorean protagonista del film Ritorno al futuro. Il ricorrere alla violenza, l’affermazione vuole essere la conferma del giudizio che è stata sempre di essere esecrabile e quindi da condannare, alla fine non è stata combattuta mai più di tanto, cioè con tante parole e con pochi fatti. Molta, anzi troppa retorica, ha reso tale modo di agire adeguato di volta in volta alle situazioni e ai tempi in cui scoppiava. Eppure basterebbe riflettere sul fatto che esso è tipico delle bestie feroci per darsi una regolata. L’aspetto più inquietante di tale comportamento del genere umano, è che ora non ha più nemmeno limitazioni di età per chi lo adotta: si è arrivati a incidenti causati da scontri tra adolescenti, compresi gli alunni delle medie. Quando cominceranno quelli tra i bambini delle elementari e quelli degli asili? Questi ultimi per ora si danno pugni e calci, ma non è da escludere un loro prossimo upgrading. Un tempo, quello del dopoguerra e poi del miracolo economico, il Paese si era dotato di una forma di controllo del comportamento sociale che sarebbe dovuto essere ben diverso da dalle dell’ apparato fascista: la Pubblica Sicurezza. Essa era affiancata, per impieghi di contenimento rapidi di torbidi manifestatisi all’improvviso, dal Reparto Celere. Esso aveva una conformazione più di tipo militare e faceva suo pezzo forte la capacità di intervenire adeguatamente e in tempi brevi dove si avvertiva puzza di bruciato. Mutano i tempi e è mutata la societá: ciò che ne segue quasi mai porta nuove soluzioni completamente valide a sanare tutte le pecche della gestione precedente. Uno, per esempio, è proprio il contenimento della violenza, e sussistono pesanti dubbi su una prossima riuscita dell’operazione.