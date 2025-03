La qualità dei dati, da un colloquio con l’Intelligenza Artificiale

La qualità dei dati e la mancata collaborazione del “pubblico”, in senso lato, filtrati dagli studi statistico-economici della Università Partenope, (fino al 2002) Un’analisi dell’Emerito Claudio Quintano con l’assistente Gemini GOOGLE

La qualità dei dati, un aspetto cruciale per la produzione di statistiche affidabili. La scarsa collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta un ostacolo significativo in questo processo.

Problematiche legate alla scarsa collaborazione pubblica:

Difficoltà nell’accesso ai dati:

* Le pubbliche amministrazioni detengono una vasta quantità di dati amministrativi che potrebbero essere di grande valore per le statistiche ufficiali. Tuttavia, l’accesso a questi dati può essere ostacolato da barriere burocratiche, mancanza di standardizzazione e problemi di interoperabilità tra i sistemi informatici.

* La riluttanza di alcune amministrazioni a condividere i propri dati può derivare da preoccupazioni legate alla privacy, alla sicurezza o alla competizione.

Qualità dei dati amministrativi:

* I dati amministrativi sono raccolti per scopi specifici, spesso diversi da quelli statistici. Di conseguenza, la loro qualità può variare notevolmente in termini di accuratezza, completezza e coerenza.

* La mancanza di standard comuni per la raccolta e la registrazione dei dati rende difficile l’integrazione di dati provenienti da fonti diverse.

Mancanza di coordinamento:

* La frammentazione delle competenze tra le diverse amministrazioni pubbliche può ostacolare la collaborazione e il coordinamento nella produzione di statistiche ufficiali.

* La mancanza di una visione comune e di obiettivi condivisi può rendere difficile la definizione di priorità e l’allocazione delle risorse.

Impatto sulla qualità dei dati:

La scarsa collaborazione pubblica può compromettere la qualità dei dati statistici in diversi modi:

Dati incompleti o inaccurati:

* La mancanza di accesso a dati amministrativi completi e accurati può portare a stime distorte e a una rappresentazione inadeguata della realtà.

Ritardi nella produzione di statistiche:

* Le difficoltà nell’ottenere i dati necessari possono ritardare la produzione di statistiche, rendendole meno tempestive e utili per i decisori politici.

Aumento dei costi:

* La necessità di raccogliere dati attraverso indagini dirette, a causa della mancanza di accesso ai dati amministrativi, può aumentare i costi della produzione statistica.

Linee guida ISTAT:

L’ISTAT ha sviluppato linee guida per migliorare la qualità delle statistiche del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), con particolare attenzione all’uso dei dati amministrativi. Queste linee guida sottolineano l’importanza della collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e l’ISTAT, nonché la necessità di garantire la qualità dei dati amministrativi utilizzati per fini statistici.

Un cesello di storia della statistica economica vede come terreno di sviluppo la collaborazioni avvenuta di fatto tra l’ISTAT con l’Università di Napoli Parthenope a cui prevalentemente si ispira il blog de ildenaro.it. dal titolo “ESPERIENZE COGNITIVE DALL’ALBERO DELLA VIYA DI CLAUDIO QUINTANO Esso riporta, infatti, molteplici esperienze cognitive, fino ad arrivare alle più recenti riproposizioni di “pezzi” dell’archivio dell’Alleanza Italiana dello sviluppo sostenibile (AsviS) il cui Comitato scientifico è diretto dal prof. Enrico Giovannini dell’Università degli Stuti di Roma tre, più volte Ministro, Presidente dell’ISTAT che ha retto il Direttorato di statistica dell’OCSE ed esponente a livello mondiale della scelta di “indicatori di benessere” lasciando alle spalle il PIL.:

La collaborazione tra l’ISTAT e l’Università di Napoli Parthenope, in particolare con i suoi servizi economici ha rappresentato un importante contributo alla ricerca e allo sviluppo di metodologie statistiche. Queste collaborazioni hanno permesso di:

* Sviluppare modelli e tecniche per l’analisi dei dati economici e sociali.

* Migliorare la qualità dei dati statistici attraverso l’applicazione di metodologie innovative.

* Formare personale qualificato nel campo della statistica.

In conclusione, la collaborazione tra l’ISTAT e le pubbliche amministrazioni è fondamentale per garantire la produzione di statistiche ufficiali di alta qualità. L’adozione di standard comuni, la promozione della cultura della condivisione dei dati e il rafforzamento del coordinamento tra le diverse istituzioni sono elementi chiave per superare le sfide legate alla scarsa collaborazione pubblica. Si conclude facendo riferimento ad un articolo di statistica economica che attiene a questo tema

[183] ​​2002 – Claudio QUINTANO, Qualità dei dati e problematiche relative alla mancata collaborazione del alle indagini nell’esperienza dell’ISTAT, in Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli, pp. 2029-2060.(qui)

https://www.researchgate.net/publication/385089936_Claudio_Quintano_-_Data_quality_and_issues_related_to_the_lack_of_public_cooperation_in_surveys_based_on_the_experience_of_the_National_Institute_of_Statistics_ISTAT_-_Italy_filtered_through_the_Econo

Prof. Claudio Quintano – claudio.quintano.emeritoETuniparthenope.it – Emeritus Professor of Economic Statistics, Department of Management and Quantitative Studies (DISAQ Excellence Department), University of Naples Parthenope.- Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli (NA) Former University Rector (2010-2016) of University of Naples “Parthenope” Now, Teacher of Tomorrow’s Measures to Meet the UN Sustainability in the Department of Law and Economics University Suor Orsola Benincasa – Corso Vittorio Emanuele n. 292, 80122 Napoli- He engages to spread to the learners the acquiring the knowledge and to promote Sustainable Development, and Sustainable Lifestyles Goals.