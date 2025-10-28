La questione meridionale ieri e oggi

Il primo a dare nome e cognome alla forbice tutta aperta tra il nord e il sud d’Italia, fu, nella seconda metà dell’altro secolo, Giustino Fortunato. Egli fu un uomo politico poliedrico, nato a metà dell’800 a Rionero in Vulture, cittadina della Basilicata, nota già allora per la bontà delle sue acque e non solo. L’ambiente che circondava quello studioso era, già all’inizio dello scorso secolo, prettamente rurale, mentre quello stesso uomo politico lucano aveva ben elaborato quali potessero essere le possibili carenze che tenevano a notevole distanza sulla scala sociale i residenti del Meridione d’Italia da quelli delle restanti aree dello Stivale. Lui, uomo di legge, docente della stessa materia, pur essendo un attento osservatore delle disfunzioni di cui soffrivano la sua regione insieme alle altre del Sud del Paese e delle sue isole, non aveva dubbi. Concludeva che, prima di ogni altra causa, il problema che si frapponeva al raggiungimento di un rapporto paritetico tra le più parti della popolazione, trattate in maniera simile dal Governo Centrale, era la loro distanza culturale. Cosi gli studi dei problemi appena accennati, furono corroborati da altri contributi di personaggi che avevano a cuore i problemi del Sud. Uno per tutti fu il professor Manlio Rossi Doria, docente di economia e politica agricola presso la facoltà di Agraria di Portici, dove ancora oggi l’Istituto di quella materia reca il suo nome. Fin qui, anni cinquanta, a caratterizzare l’attività di Governo svolta al fine di sanare quella frattura socioeconomica, fu il varo di leggi speciali, della possibilità di attingere al credito con formule estremamente convenienti e altri interventi omnibus. Si arriva così all’ attualità, quando molte delle operazioni di quel genere hanno lasciato sul campo, alla fine dell’esperimento, vittime eccellenti. Le traversie che il mondo sta attraversando nel primo quarto del secolo che da inizio al terzo millennio, sono per lo più diverse e non attingono, almeno in via ufficiale, motivazione diretta dal settore primario, l’agricoltura. Salendo di un solo gradino la scala dell’osservatorio sulle varie realtà, si ha subito contezza che sia l’ Ucraina che Israele, ottengono la parte più consistente del proprio Pil da attività agricole o collegate a esse. Con la differenza più che notevole che quella che si attua nella prima delle due espressioni socio economiche è di tipo tradizionale e occupa molti lavoratori, mentre nella seconda è la ricerca scientifica a essere protagonista. L’Italia è caratterizzata dal risultato di investimenti sia sulla terra stessa che si coltiva, sia sulla formazione degli addetti ai lavori. Gli stessi, allo stato attuale, sono tutt’altra cosa rispetto a quelli rappresentati da Giuseppe Pellizza da Volpedo nel suo dipinto, risalente anche esso all’inizio del secolo scorso. La situazione in esso rappresentata non ha mai accennato a dare segni di vitalità. Al contrario della Questione Meridionale, che esiste ancora, le sue problematiche sono tante e meritano una nota specifica: sarà fatta. Per concludere, le considerazioni appena tratte, pretenderebbero di avere fatto una specie di esorcismo. Il sud del Paese sembra non esser più in procinto di essere trapiantato sulle coste del Nordafrica. Lo “sfasciume pendulo”, come chiamava il Sud del Paese lo stesso Fortunato, aggiungendo “sul mare” per la Calabria, dovrebbe aver imboccato ormai i vari sentieri del riscatto socioeconomico. L’unica perplessità è che sono scivolosi e in salita. Alla fine non resta altro da fare che attendere.