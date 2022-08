La questione razziale negli States: immigrati e rifugiati strumento di faide partigiane e rivalità politica

L’affermazione scritta da Thomas Jefferson nel Preambolo della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776 – e tanto sbandierata dalle nostre parti da chi di storia e diritto non sa un tubo –: «che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che tra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità» («thatall men are createdequal, thatthey are endowed by their Creator with certainunalienableRights, thatamongthese are Life, Liberty and the pursuit of Happiness»), era soltanto un trompe-l’œil istituzionale valido unicamente per i bianchi.

Jack Norman Rakove, professore di Storia e studi americani, nonché di Scienza della politica all’Università di Stanford, ha affermato che quando il Congresso continentale adottò il testo storico redatto da Thomas Jefferson, non intendeva che significasse uguaglianza individuale. Piuttosto, quello che dichiararono era che i coloni della Nuova Inghilterra, come popolo, avevano gli stessi diritti all’autogoverno degli altri Paesi indipendenti. E in quanto possedevano questo diritto fondamentale potevano stabilire nuovi governi all’interno di ciascuno degli Stati e assumere collettivamente la loro «posizione separata e uguale» con gli altri Paesi (https://news.stanford.edu/press-releases/2020/07/01/meaning-declaratnce-changed-time/). E la dimostrazione del Prof. Rakove la si evince chiaramente in quanto la schiavitù fu preservata nella Costituzione del 1789 (scritta nel 1787 e ratificata nel 1788).

Sebbene gli Stati Uniti d’America abbiano abolito la schiavitù nei periodi successivi, la segregazione resta in superficie; la supremazia bianca continua a imperversare ed esiste ancora una discriminazione sistematica contro le minoranze etniche anche oggi.

Il razzismo radicato, aggravato dal COVID-19, ha alimentato un nuovo picco di crimini d’odio contro gli asiatico-statunitensi. Allo stesso tempo, la persecuzione razziale dei nativi persiste; la discriminazione nei confronti della comunità musulmana peggiora; il divario economico razziale si allarga e la disuguaglianza razziale si aggrava di giorno in giorno. Quasi sessant’anni dopo il discorso «Io ho un sogno» («I have a dream») di Martin Luther King (28 agosto 1963), le persone vedono ancora una realtà brutale che si riflette nella supplica «Non riesco a respirare» («I can’t breathe») del quarantaseienne George Perry Floyd, il nero padre di due figli ammazzato dalla polizia di Minneapolis (Minnesota) il 25 maggio 2020.

Attraverso l’eliminazione mirata, l’espulsione, la sterilizzazione e l’assimilazione forzata, gli Stati Uniti d’America hanno provocato una doppia decimazione da cinque milioni nel 1492 a 250mila all’inizio del sec. XX dei nativi dell’America Settentrionale (attuale territorio degli Stati Uniti d’America). La comunità dei nativi americani è stata a lungo trascurata e discriminata. La cultura indigena è stata fondamentalmente schiacciata e l’eredità intergenerazionale delle vite e degli spiriti indigeni è stata gravemente minacciata. Molti programmi statistici del governo degli Stati Uniti d’America li omettono completamente o semplicemente li classificano come «altri».

Shannon Keller O’Loughlin, amministratore delegato e procuratore dell’Associazione per gli affari degli indiani d’America (Association on American Indian Affairs), ha affermato che i nativi americani hanno culture e lingue diverse, ma spesso sono visti non come un gruppo etnico, ma come uno strato politico con autonomia limitata basata su trattati con il governo federale. «The Atlantic» ha commentato che dall’espulsione, dal massacro e dall’assimilazione forzata nella storia fino all’attuale diffusa povertà e abbandono, gli indiani d’America – un tempo padroni delle zone oggi occupate dagli Stati Uniti d’America – ora hanno una voce molto debole nella società statunitense.

Il governo degli Stati Uniti d’America ha da tempo immemore imposto il sistema dei collegi nelle aree dei nativi americani per imporre l’istruzione inglese e cristiana ai bambini nativi americani. Ha anche emanato leggi che vietano ai nativi americani di eseguire rituali religiosi che sono stati tramandati di generazione in generazione. Un articolo «The United States Must Reckon With Its Own Genocides» (Gli Stati Uniti devono fare i conti con i propri genocidi) pubblicato dal sito web di «Foreign Policy» l’11 ottobre 2021 ha rilevato che nel corso dei secc. XIX e XX c’erano più di 350 collegi indigeni finanziati dal governo negli Stati Uniti d’America. Centinaia di migliaia di bambini indigeni sono passati o sono morti in queste scuole. Lo scopo dei collegi indiani era quello di assimilare culturalmente i bambini indigeni trasferendoli con la forza dalle loro famiglie e comunità in strutture residenziali lontane dove le loro identità, lingue e credenze di indiani d’America, dell’Alaska e delle Hawaii dovevano essere soppressi con la forza. Gli Stati Uniti d’America non erano solo moralmente, ma anche legalmente responsabili del crimine di genocidio contro il proprio popolo, in quanto si tratta(va) di cittadini dello stesso Paese.

La scrittrice nativa americana Rebecca Nagle crede che le informazioni sui nativi americani siano state sistematicamente rimosse dai media mainstream e dalla cultura popolare. Secondo un rapporto della National Indian Education Association, l’87% dei libri di testo di storia degli Stati Uniti d’America a livello statale non menziona la storia post-1900 delle popolazioni indigene. A parere della Smith sonian Institution, gli argomenti insegnati sui nativi americani nelle scuole statunitensi sono piene di informazioni imprecise e non riescono a presentare il quadro reale delle sofferenze degli indigeni. Ed infatti Rick Santorum, un ex senatore repubblicano, ha dichiarato pubblicamente alla Young America’s Foundation con piglio razzista: «Siamo venuti qui e abbiamo creato una tabula rasa. Abbiamo creato una nazione dal nulla. Voglio dire, non c’era niente qui. Voglio dire, sì, abbiamo i nativi americani, ma sinceramente non c’è molta cultura dei nativi americani nella cultura statunitense» («Wecamehere and created a blankslate. Webirthed a nation from nothing. I mean, therewasnothinghere. I mean, yes wehave Native Americans, butcandidlythereisn’tmuch Native American culture in American culture») (www.nbcnews.com/news/us-news/rick-santorum-says-there-isn-t-much-native-american-culture-n1265407).

L’islamofobia e la discriminazione e la repressione dei musulmani e dell’Islam nella società tradizionale statunitense sono diventate più pronunciate. Un rapporto di Bloomberg del 9 settembre 2021 ha osservato che la discriminazione contro i musulmani negli Stati Uniti d’America è aumentata nei due decenni successivi all’11 settembre: aumentata in quanto c’era già.

Lo stesso giorno, l’Associated Press ha citato un sondaggio che ha rilevato che il 53% degli statunitensi ha opinioni negative nei confronti dell’Islam. Il Council on American-Islamic Relations ha affermato nel suo rapporto del 2021 di ricevere un numero crescente di denunce ogni anno su bullismo e incitamento all’odio contro i musulmani.

Secondo i risultati del sondaggio pubblicati dall’Altroing&BelongingInstitute dell’Università della California di Berkeley il 29 ottobre 2021, il 67,5% degli intervistati musulmani ha affermato di aver sperimentato l’islamofobia e una percentuale ancora più ampia degli intervistati, il 93,7%, ha affermato che l’odio anti-musulmano aveva influito in una certa misura sul loro benessere mentale o emotivo.

Gli Stati Uniti d’America hanno seri problemi di tratta di esseri umani e lavoro forzato. Lo dimostra il fatto che non hanno ancora ratificato la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato (1930), la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979), e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989). Ogni anno, quasi 100mila persone vengono introdotte clandestinamente negli Stati Uniti per il lavoro forzato. Oggi, ci sono almeno mezzo milione di persone ridotte in semischiavitù negli Stati Uniti; circa 240-325mila donne e bambini sono vittime della schiavitù sessuale.

Immigrati e rifugiati sono diventati uno strumento di faide partigiane e rivalità politica negli Stati Uniti d’America. Il governo cambia le sue leggi e regolamenti in modo capriccioso, fa rispettare le leggi con violenza e gli immigrati sono stati sottoposti a trattamenti disumani come la detenzione prolungata, la tortura e il lavoro forzato.

I dati diffusi dalla US Border Patrol mostrano che nell’anno fiscale 2021, ben 557 migranti sono morti al confine meridionale degli Stati Uniti d’America, più del doppio rispetto all’anno fiscale precedente, raggiungendo il numero più alto dal 1998, inizio delle registrazioni nel 1998. Nello stesso anno, gli Stati Uniti d’America hanno arrestato oltre 1,7 milioni di immigrati al confine meridionale, inclusi 45mila bambini. Nel settembre 2021, più di 15mila richiedenti asilo di Haiti si sono accalcati sotto un ponte nella città di confine di Del Rio (Texas), dormendo in tende squallide e sporcizia nel caldo soffocante e circondati dalla spazzatura in condizioni di vita terribili. Le autorità di pattuglia di frontiera degli Stati Uniti hanno brutalizzato i richiedenti asilo, con pattuglie a cavallo, brandendo fruste e caricando verso la folla per buttarli nel fiume. La CNN ha commentato che questa scena ricorda l’era oscura della storia statunitense quando le squadracce erano usate per controllare gli schiavi neri.