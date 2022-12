La raccomandazione di Meloni agli ambasciatori: Usare il più possibile la lingua italiana

Quella italiana è “una cultura profonda che passa anche dalla nostra lingua che è uno straordinario diplomatico della nostra cultura. E invece mi accorgo come tutti, anche io che sono patriota, veniamo travolti dall’uso di parole straniere quando per ciascuna di queste parole in italiano esisterebbero 4-5 parole diverse”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. “Utilizzare l’italiano il più possibile non solo vuol dire valorizzare e difendere un elemento culturale ma anche la profondità della nostra cultura, significa guardare il mondo con una lente con sfumature molto colorate”, ha aggiunto.