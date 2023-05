La raggiungibilità è determinante per il successo di una località turistica

Domenica di festa. Sole, temperatura gradevole, venti deboli, mari poco mossi. Il momento perfetto esiste. Lo slang dialettale in voga imporrebbe il terribile “tuttapost”. Il menu di una tale giornata è perfetto per una visita alle Terme di Baia. Un complesso archeologico dalla struttura architettonica e naturale con pochi uguali orbe terrarum. direbbero i latini. Meta stabilita, pronti, partenza, via. Qui comincia l’avventura. La consultazione di orari e mezzi di trasporto può essere fortemente destabilizzante per chiunque, non provvisto di autovettura, voglia affrontare la prova. Una prova di volontà estrema: 23 chilometri, un ora e tre minuti con linea di autobus che lascia al Porto di Baia, da cui proseguire a piedi, un ora e dieci usando Metro e Cumana, un ora e un quarto se si voglia usare un insieme misto di trasporti. Auspicando che traffico, ritardi e perdita delle coincidenze non facciano lievitare i tempi, come capita, anche ben oltre le due ora. Un turista francese, rannicchiato su un marciapiede nei pressi della fermata del bus, ha assunto l’aria sperduta e malinconica di ET quando indicava, col ditone puntato al cosmo, la sua casa. Confessa di essere in attesa da circa mezz’ora del mezzo di trasporto pubblico che lo dovrebbe ricondurre al centro di Napoli.

Il problema non è da poco, e purtroppo non è un caso isolato. I turisti in balia di linee di trasporto pubblico poco efficienti e mirate, escludono dai loro giri molte località della regione, in quanto praticamente irraggiungibili se non a fronte della sensibile spesa di un taxi o un auto a noleggio. Guarda il caso. Piccoli centri di affitto auto stiano spuntando in città alla velocità dei funghi marzolini. L’impresa che avanza, certo, non è mai male. Però. I servizi da offrire ai turisti non possono contemplare opzioni del tipo: paghi o aspetti. Il turista non può trascorrere il tempo della sua vacanza in attesa di evanescenti quanto eventuali trasporti pubblici o spendendo il proprio budget vacanza per forme varie di trasporto privato. Linee dedicate, con gli stessi costi delle normali linee di trasporto pubblico, sarebbero la soluzione ottimale, ma altre forme di supporto ai turisti potrebbero venire anche dal semplice incremento delle linee già esistenti o addirittura dalla correzione dei percorsi per includere anche fermate in prossimità di tutti i siti. Si consideri il Castello di Baia. Dopo essere, e in qualche modo da accertarsi, arrivati dal centro di Napoli a Bacoli la fermata del bus è a 500 metri dal Castello, cui poi si giunge con una strada in salita da percorrere a piedi prima di iniziare l’esplorazione del monumento. Un atto di fede delle autorità nella salute fisica dei visitatori. Poiché però non tutti sono atleti, bisognerebbe spostare la fermata a pochi metri dal Castello. Poca spesa buona impresa, si potrebbe celiare. Il coordinamento del sistema di trasporti per rendere più accessibili i siti della cultura può essere pianificato intorno a tre livelli: buono, migliore ed ottimo. Superando i traumatici ricordi di antiche scolastiche interrogazioni si potrebbero immaginare soluzioni di tipo semplice: lo spostamento della fermata d’autobus per il Castello di Baia. Una volta raggiunto l’obbiettivo “semplice”, si potrebbe passare al livello “migliore”: una linea dedicata, concertata con gli altri siti culturali in zona, per passare al successivo grado. L’“ottimo”: un sistema di navette, ad orario, con stazionamento vicino alle stazioni ferroviarie e degli autobus extracittadini. Gradino dopo gradino, anche se l’ascensore per il successo è fuori servizio sarà sempre possibile raggiungere l’obbiettivo.