La rappresentanza diplomatica italiana in Lettonia ha un nuovo capo

“Italia e Lettonia unite per un nuovo rinascimento europeo nel quadro atlantico e per una cooperazione ambiziosa e proficua per i nostri cittadini e le nostre imprese”. Queste le parole di Stefano Taliani De Marchio, da oggi nuovo Ambasciatore d’Italia a Riga. Il diplomatico Stefano Taliani De Marchio è il nuovo ambasciatore d’Italia a Riga, a seguito del gradimento del Governo interessato, e dopo la nomina deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Nato a Strasburgo il 3 aprile 1955, Stefano Taliani De Marchio si laurea in Scienze politiche all’Università di Roma nel 1980 e dal 1983 lavora in Fiat Auto SpA alla Direzione Pubblicità e Immagine.

Entra in carriera diplomatica nel 1985, iniziando il suo percorso professionale alla Farnesina al Centro Cifra e Telecomunicazione e successivamente presso il Servizio Stampa e Informazione. Nel gennaio 1989 assume il ruolo di Secondo segretario commerciale all’Ambasciata d’Italia a Kuala Lumpur, mentre dal 1992 è Primo segretario commerciale a l’Aja. Dal 1999, tornato a Roma, lavora alla Direzione Generale Affari Politici.

Nel 2000 assume il ruolo di Consigliere commerciale all’Ambasciata d’Italia a Pechino, poi a Parigi dal 2004. Nel 2004 è nominato Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Rientra in Italia nel 2008 ricoprendo diversi ruoli nella Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo. Dall’agosto 2011 è nominato Coordinatore per le attività di cooperazione finanziate dal decreto missioni internazionali. La sua prima esperienza come Ambasciatore è a Vilnius, Lituania, dal 2013 al 2017. Tornato a Roma nel 2017 è stato sinora alle dirette dipendenze del Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.