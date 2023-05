La Reggia JoyRun: a Caserta domenica 14 maggio la 10 chilometri, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione de La Reggia JoyRun, la gara competitiva di dieci chilometri organizzata da La Reggia Designer Outlet in collaborazione ASD Reggia Running, con il patrocinio del Comune di Caserta, ASICS come sponsor tecnico. Domenica 14 maggio alle 8:30 si disputerà infatti la prima gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società, sulla distanza dei 10 km, con partenza da Piazza Margherita e arrivo a Piazza Carlo di Borbone. Il percorso si snoda lungo tutto il centro di Caserta passando per oltre 4 km attraverso i giardini reali della Reggia. Alle ore 9:00 al via anche la prima edizione de La Reggia Fun Run, un percorso di 4 km, che passerà attraverso le strade della città di Caserta e nei giardini reali, aperto a tutta la famiglia, che ha l’obiettivo di condividere lo spirito di convivialità, la gioia e le emozioni di questa esperienza.

La JoyRun nasce dall’esperienza del centro McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet giunto alla terza edizione, da quest’anno il gruppo McArthurGlen ha scelto di estendere la JoyRun a livello nazionale, con cinque gare nei cinque Designer Outlet italiani. I runner sono coinvolti da ogni Centro McArthurGlen in una gara, dove la corsa – considerata da sempre uno sport individuale – diventa l’occasione perfetta per creare una community e stringere nuove relazioni, con l’opportunità di prendere parte ad uno speciale evento sportivo.

ISCRIVERSI E PARTECIPARE

Tutte le informazioni sui percorsi, le modalità di iscrizione e il regolamento sono disponibili sul sito ufficiale de La Reggia Designer Outlet e accedendo direttamente a questo link: LA REGGIA JOYRUN. Le iscrizioni a La Reggia JoyRun possono essere effettuate su piattaforma Enter-Now.

La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL. La quota è di 10€ ed è da corrispondere al momento dell’iscrizione. Le registrazioni saranno possibili fino alle ore 21:00 di mercoledì 10 maggio 2023 e non sono previste iscrizioni la mattina della gara. Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato presso il Guest Services di La Reggia Designer Outlet, S.P. 336 ex-Sannitica snc, Marcianise (CE), sabato 13 maggio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 oppure domenica 14 maggio 2023 dalle 6:30 alle 7:30 presso l’apposito stand adibito alla partenza. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria.

Chi non corre per vincere potrà partecipare a La Reggia Fun Run, gara non competitiva di 4km per tutta la famiglia, che partirà subito dopo la 10km.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara comprendente maglia tecnica Asics, fascia sport multiuso e vari coupon sconto dei brand partner di La Reggia Designer Outlet.

Una settimana di sconti e divertimento: LA SPORTWEEK

Dal 13 al 21 maggio torna a La Reggia Designer Outlet la partecipatissima Sportweek, organizzata in collaborazione con il partner tecnico Opes, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. In contemporanea nei cinque centri McArthurGlen si attiveranno sessioni di sport e divertimento per tutti (dal calcio freestyle, alle arti marziali, alla mountain bike, fino alla danza e al tennis da tavolo). A queste attività si aggiungeranno promozioni esclusive per tutta la settimana proposte dai migliori brand di Sportwear.

IL PODCAST: CORRI, DALL’INFERNO ALLA JOY RUN

In attesa delle JoyRun McArthurGlen è disponibile su piattaforma Spotify un podcast motivazionale sul running in sei episodi, realizzato in partnership con Runner’s World. Il podcast prende le tracce dalla piéce teatrale Corri – dall’inferno a Central Park tratta dall’omonimo best seller di Roberto di Sante, ed è curato da Sebastiano Gavasso e Ferdinando Ceriani di Loftheatre con la consulenza tecnica di Rosario Palazzolo, direttore di Runner’s World. Nelle puntate si racconta di motivazione e di preparazione alla corsa, di tecnica e di passione, di percorsi leggendari fino alla Maratona. Tra i protagonisti coinvolti, i maratoneti Gianni Poli e Giorgio Calcaterra, gli artisti e runner Ghemon e Annalisa Minetti, il fuoriclasse Massimiliano Rosolino e il giornalista e scrittore Roberto di Sante. In ogni puntata, un estratto dello spettacolo Corri interpretato da Sebastiano Gavasso con le musiche originali della violoncellista Giovanna Famulari.

SPAZIO ALLA SOLIDARIETÀ: LA JOY RUN SOSTIENE FISPES

Con la JoyRun, McArthurGlen sostiene la FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Il ricavato totale delle iscrizioni delle cinque gare verrà devoluto alla Federazione al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali dedicati all’inclusione sportiva: un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi affetti da disabilità fisiche che prosegue l’attività iniziata del 2022, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti.