La regina Camilla sostituisce Carlo III a Worcester

Solo lei presente alla funzione del Giovedì Santo

Worcester, 28 mar. (askanews) – C’è solo lei in rappresentanza della Royal Family, la regina Camilla si è recata alla cattedrale di Worcester per la funzione del Giovedì Santo. Il marito, re Carlo III, non ha potuto prendere parte alla cerimonia per i suoi problemi di salute ma ha inviato un messaggio audio in cui ha lanciato un appello alla tolleranza, al sostegno reciproco e all’umanità. Non ha però fatto cenno alle sue condizioni di salute o a quelle della principessa Kate Middleton. Il servizio annuale Royal Maundy presso la cattedrale di Worcester segna l’inizio del fine settimana di Pasqua, è un appuntamento annuale nel calendario reale, in cui la famiglia reale dona monete cerimoniali a membri scelti del pubblico.