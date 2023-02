La Regione investe 140 mln in sanità e pensa al primo laboratorio One Health

Dopo la pandemia da Sars-CoV-2, il mondo non può essere più considerato lo stesso di prima, serve un punto di riferimento di eccellenza e qualità a livello regionale ma che abbia respiro nazionale e internazionale nella ricerca, innovazione e scoperta dell’approccio one health con un focus dedicato allo studio delle malattie infettive ed emergenti e delle patologie da impatto in Italia.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WOH) stima che il 60% delle malattie che colpiscono l’uomo sono di origine animale e un Laboratorio multidisciplinare integrato “One Health”, a supporto tecnico del sistema dei servizi di medicina pubblica della Campania, è una realtà imprescindibile che non può assolutamente mancare nell’epoca post pandemia.

Abbiamo una grande base di ricerca molto ampia frutto di un lavoro “verità” che parte dal 2015, dal settore agricolo fino al produttivo, utilizziamola anche nel settore Sanitario. Queste le parole del Presidente della Regione Campania – Vincenzo De Luca al convegno di oggi, 15 febbraio 2023, dal titolo ambiente, cibo, salute, che si è tenuto nell’Aula Magna del Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il palcoscenico ideale per lanciare l’idea, continua il presidente De Luca, di una partnership tra la ricerca clinica, veterinaria, biomedica, ambientale e sociale.

Per quello che è stato fatto e per i problemi che abbiamo avuto in Campania, è stato realizzato un lavoro unico in Italia. Lo abbiamo fatto sfruttando la scienza e la ricerca ma anche i decisori politici vicini, in primis il Presidente De Luca. Con l’interazione tra scienza e politica abbiamo raggiunto un traguardo importante, quello che in Campania siamo in grado di effettuare uno straordinario livello di monitoraggio ambientale dichiara il prof. Matteo Lorito, rettore dell’università Federico II di Napoli.

L’obiettivo è quello di costruire una sanità di prevenzione che possa essere utile a diminuire quanto più possibile il rischio per il cittadino di contrarre malattie che derivano dall’ambiente, quindi malattie ambiente – correlate dichiara il Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – Antonio Limone.

Le esperienze che abbiamo maturato in Istituto attraverso progetti come Campagna Trasparente, S.P.E.S e l’attività che stiamo svolgendo in ossequio alla delibera 180 della Regione Campania, hanno indirizzato le nostre energie verso degli obiettivi concreti al servizio della salute del cittadino.

Al fine di unire gli sforzi per la generazione di conoscenza e innovazione nel campo della scienza e della tecnologia a servizio della salute, la Regione Campania in collaborazione con l’IZSM e l’ Università degli Studi di Napoli Federico II, vogliono creare una rete di “saperi” per promuovere la salute pubblica, la prevenzione delle malattie, la gestione degli animali domestici e selvatici, l’educazione sanitaria e l’ecosistema urbano.

L’idea è quella di realizzare un Laboratorio Multidisciplinare integrato One Health, specializzato nella diagnosi delle malattie batteriche e virali, epidemiologia molecolare con l’analisi filogenetica dei patogeni finalizzato alla valutazione delle correlazioni esistenti tra i patogeni isolati dall’uomo, animale e ambiente. Infine, nel laboratorio si svolgono analisi per la valutazione dell’antibiotico resistenza dei ceppi batterici isolati dai Laboratori ospedalieri e ciò al fine di rafforzare la rete dei Laboratori campani che aderisce alla sorveglianza nazionale dell’antibiotico resistenza organizzata dall’ISS.

Come sottolineato più volte dal Presidente De Luca ed evidenziato dagli illustri relatori, un altro aspetto fondamentale sarà quello di pensare e ideare una campagna di comunicazione per informare tutti gli stakeholders sulle possibilità di integrazione tra i vari comparti.