La Repubblica, non il modello immaginato da Platone, né quelle di tipo sudamericano

Primo giorno di giugno, vigilia della festa della Repubblica. Quest’anno sembra voler coincidere con essa l’inizio dell’ estate, quella vera.

Intanto l’anno è arrivato nella dirittura che lo condurrà a breve al giro di boa. Volendo tentare di individuare lo stato dell’arte in Italia come fuori dei suoi confini, se ne trae una conclusione desolante. La Banca dItalia, per la precisione il suo Ufficio Studi, avendo effettuato per tempo e concluso all’inizio della settimana appena terminata, un’attenta analisi della situazione socioeconomica globale, seppure per sommi capi, la ha affidata al suo Governatore Fabio Panetta perchè venerdì l’avesse letta, insieme al meglio del meglio dell’Economia e della Finanza senza dover fornire spiegazioni. Erano riuniti a Palazzo Koch giovedi scorso in occasione della consueta presentazione annuale delle Considerazioni Finali innanzi accennata. Uno dei punti salienti di quel documento, redatto con una sintesi esemplare, è che, facendo il fermo immagine a metà del mese di maggio, si può prendere atto di come la politica dei dazi resuscitata da Trump stia togliendo un punto percentuale alla crescita della produzione mondiale dell’anno in corso. Già per il fatto di essere comunicata in quella sede, la notizia inculca timori e ansie che i governi e i grandi investitori di ogni parte del mondo staranno prendendo in seria considerazione. Pertanto e non solo per le ore seguenti, questi ultimi avranno la stessa maschera di chi ha fatto una doccia con l’acqua fredda in pieno inverno. La ragione. In tempi normali, le dimensioni del danno provocato dai dazi assumerebbero negatività relativa ancora più ampia, essendo l’incremento previsto già prima che si considerasse l’ orpello americano, a una sola cifra. Da tale sgradevole situazione si possono trarre conclusioni decisamente conformi. Il danno all’economia globale si protrarrà, non solo per l’ anno in corso, sulle singole realtà di ogni sistema macroeconomico. Ciò soprattutto perchè ciascuna di esse ha di che spartire con le realtà analoghe. Le righe lette da Panetta avranno destato, a ragione, preoccupazione giustificata che calcherà la scena almeno per un bel pezzo. Salvo traboccare dal vaso, qualora arrivasse la notizia della predisposizione altre senza preavviso. Intanto chi è coinvolto in tali fatti, sta tremando e continuerà a farlo.

Una curiosità: prima che prendesse forma questo tipo di disgrazia, non era stato convenuto nella sala dei bottoni che sarebbe dovuta rientrare il prima possibile ogni uso delle armi, compreso quello della caccia?