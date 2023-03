La resilienza delle imprese italiane, ricerca della Svimez: oggi la presentazione a Roma

Resilienza delle imprese italiane dopo la crisi, il museo virtuale sulla pratica agricola della vite ad alberello di Pantelleria, bene immateriale del patrimonio Unesco e infine le politiche regionali industriali. Sono questi i temi delle prossime iniziative Svimez. Si inizierà oggi, alle 16, presso l’Universitas Mercatorum, a Roma. In questa occasione si svolgerà la presentazione del volume “La resilienza delle imprese italiane, durante e dopo la lunga crisi. Un’analisi territoriale”, a cura dei ricercatori Svimez Serenella Caravella e Stefano Prezioso. Oltre agli autori, parteciperanno alla presentazione Giovanni Cannata, rettore Universitas Mercatorum; Stefano Palermo ordinario di Storia Economica, Università Pegaso; Francesco Maria Olivieri associato di Geografia Economica, Universitas Mercatorum; Adriano Giannola, presidente Svimez. L’incontro sarà moderato da Aurora Cavallo, associata di Economia Agraria, Universitas Mercatorum. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale YouTube dell’Univesità e sui canali social della Svimez. Si prosegue domani, alle 11, con la presentazione in anteprima nazionale a Napoli, del Museo virtuale di “Pantelleria fra odentità, saperi e valori nella pratica agricola della Vite ad Alberello”, attività nominata Patrimonio Immateriale Unesco nel 2018. All’evento parteciperà il direttore della SVIMEZ Luca Bianchi. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook della Svimez e dell’università suor Orsola di Benincasa. Infine, giovedì, alle ore 18, presso la Biblioteca della Svimez, a Roma, si svolgerà l’incontro con il professor Antonio Andreoni, professore al Soas di Londra e grow fellow della Commissione Ue. Il tema della sua relazione sarà quello delle strategie industriali regionali nella nuova politica industriale europea. Ne discuteranno, Serenella Caravella, ricercatrice Svimez, e Andrea Montanino, chief strategist della Cassa Depositi e Prestiti. Introdurrà i lavori Gian Paolo Manzella, vicedirettore della Rivista Giuridica, e le conclusioni saranno affidate al direttore della Svimez Luca Bianchi. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social della Svimez.