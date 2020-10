La Resistenza di Domodossola e il ricordo di Almerico Realfonzo

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

Sembra necessario ricordare, insieme agli abitanti di Domodossola, il periodo dedicato al ricordo della Resistenza che termina il 4 ottobre, come nei settantacinque anni passati e quando, nel 2017 e nel 2019 elogiarono, premiandolo, Almerico Realfonzo per i suoi libri dedicati con precisi ricordi storici, agli anni tra il 1943 ed il 1945, in cui descriveva, con attenta memoria, gli avvenimenti di Domodossola e la sua nota Resistenza. A Domodossola comparve presto e vivamente il senso dell’antifascismo e la necessità di schierarsi con i movimenti partigiani per la libertà del Paese: dal 10 settembre al 23 ottobre 1944 la Repubblica Partigiana, impostata sui principi della legalità e della democrazia, esempi per l’Italia dopo la Liberazione, ebbe quaranta giorni di gloria. Sono da ringraziare, anche se brevemente, il Sindaco ed i suoi cittadini per i premi dispensati allo scrittore, di cui i suoi parenti conservano con cura il ricordo, augurandosi che prosegua il progetto di estensione all’Europa del ricordo della Resistenza, quel periodo così importante nella Storia. A Napoli quei preziosi ricordi vengono coltivati Dall’Istituto Campano della Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi”, Presidente Guido D’Agostino, recentemente presente anche nei luoghi della Repubblica dell’Ossola.