La Resistenza e il 25 aprile nei libri di Almerico Realfonzo

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

Almerico Realfonzo, urbanista, scrittore napoletano, docente alla Università Federico II, oltre a numerosi libri scientifici, ha scritto libri dai temi letterari, quattro dei quali in ricordo degli ultimi anni della seconda guerra mondiale, quando ancora ragazzo aveva abitato tra Milano e Domodossola, lontano da Napoli, dove la fabbrica del padre era stata bombardata. Particolarmente colpito dai difficili giorni della Resistenza non dimenticò mai quei luoghi e le loro sofferenze. Finita la guerra, tornato a Napoli, riprese a vivere la sua vita di giovanotto, allievo prediletto del suo professore Luigi Cosenza alla Facoltà di Architettura, attivo scrittore sui giornali dell’epoca. Ma conservò sempre gli affetti trovati in quei luoghi, dove tornò anche con i figli. E dopo molti anni, stimolato dalla frequentazione dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza di Napoli, decise di scrivere quei ricordi ne “I Giardini Rosminiani”, introdotto dal presidente Guido D’Agostino, nel 2008, edito da Dante & Descartes. Il suo bisogno di comunicare la storia di quei giorni non si fermò; seguirono “I giorni della Libertà” edito nel 2013, dalla Casa Editrice milanese Mimesis, ugualmente introdotto da Guido D’Agostino; “Milano 1944” edito ancora da Mimesis, nel 2015, con la prefazione di Fulvio Papi ed “Il tempo Giovane”, introdotto da Guido D’Agostino, edito da Mimesis nel 2018.

Naturalmente queste edizioni letterarie rispecchiavano la precisione e le capacità tipiche dell’autore nelle sue attività professionali. Realfonzo tornò in quei luoghi per rivederli e per incontrare gli amici. Per questi libri egli è stato più volte chiamato a Domodossola, ricevendo diversi premi tra cui, nel 2017, il Premio “Repubblica Partigiana dell’Ossola” e l’ultimo dal Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi nel 2019. Recentemente ho sentito, in una trasmissione televisiva, il noto giornalista Gad Lerner presentare il libro a cura sua e di Laura Gnocchi, edito da Feltrinelli, “Noi ragazzi della libertà. I Partigiani raccontano” e invitare coloro che avessero notizie sulla Resistenza a comunicarle a “Noi Partigiani.it”, perché avvicinandosi il 25 aprile le audaci imprese dei partigiani che difesero eroicamente i nostri cari e i nostri luoghi siano note soprattutto ai giovani, e ne chiedeva la partecipazione da parte di chi avesse documenti da mostrare. Ecco perché ho deciso, per la data importante che si avvicina, per la quale Almerico Realfonzo nel 2019 intervenne in una conferenza Al Maschio Angioino di Napoli, di pubblicare queste notizie, utili per il ricordo di tanti eroi.