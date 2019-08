La ricerca incontra l’enogastronomia: a Pietrarsa le Eruzioni del Gusto

Il mondo accademico e scientifico saranno protagonisti alla seconda edizione di Eruzioni del Gusto, evento enogastronomico in programma dal 12 al 14 ottobre 2019 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli, promosso da Oronero- Dalle scritture del fuoco, associazione che favorisce lo scambio culturale tra i popoli per lo sviluppo economico pacifico, ponendo centralità a quelli che vivono nelle aree vulcaniche del pianeta. Nel corso di eventi enogastronomici che vedranno la partecipazione di cuochi contadini, chef stellati, sommelier rinomati, vi saranno convegni a tema sulle proprietà dei prodotti delle terre vulcaniche, sul vino e il bere consapevole, tenuti da docenti dei Dipartimenti di Agraria, Veterinaria e Medicina dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. A cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno il tema della sicurezza alimentare. Con il pubblico si discuterà anche di ”erbe selvatiche in cucina” ovvero un’analisi sulle proprietà e i benefici delle erbe dei nostri orti; ”il genetista nel carrello della spesa” sulla scelta consapevole di cibi da mettere in tavola, ”lo scienziato in padella” sulla cottura e la scelta dei cibi, ”il suolo a tavola” dove si analizzano le proprietà organolettiche degli alimenti che ingeriamo, prodotti sui suoli vulcanici. ”Il vino nell’anima” avrà come protagonista i grandi vini italiani e il rapporto con i territori. A proposito di vini il mondo della ricerca discuterà delle funzioni antiossidanti e antinfiammatorie del nettare di Bacco e del bere consapevole. E proprio il vino occuperà un posto di primo piano nella tre giorni dove sarà possibile ritrovare tutti i grandi vini della Campania, della Sicilia, del Vulture e di tutti i territori vulcanici e non del Paese. Dai monti al mare. Discutendo di aree vulcaniche sommerse uno spazio all’interno dell’evento sarà dedicato al tema della Blue economy e la sostenibilità. Con la Fondazione Dohrn e la Regione Campania si discuterà di pesca sostenibile, vale a dire una pesca a basso impatto su ambiente e fauna marina. I partecipanti all’evento potranno degustare anche Colatura di alici di Cetara e pesce azzurro. Eruzioni del Gusto, tra le immagini straordinarie dei vulcani di tutto il mondo catturate da Gino Ambrosio esalterà l’enogastronomia dei territori vulcanici che, con la propria identità, continua a riscuotere un grande apprezzamento da parte del mondo scientifico e del consumatore finale e rappresenta un modello da esportare anche attraverso iniziative di promozione turistica a cui si sta lavorando. L’enoturismo protagonista dell’evento. Non è un caso che a caratterizzare la seconda edizione di Eruzioni del Gusto sarà anche il logo White Italy, presentato ufficialmente alla stampa nazionale al Vinitaly di Verona. White Italy è un acronimo rappresentato da una doppia W che si interseca a formare due tralci di vite accompagnato dalla scritta Wine, Hospitality, International, Tourism, Experience, i valori che contraddistinguono l’Italia nel mondo. Da Pietrarsa, si farà il punto sul rilancio del turismo enogastronomico e del legame tra il treno, il viaggio e le soste nei luoghi d’Italia alla ri-scoperta di vigneti e cantine.