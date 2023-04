La ricorrenza di tutti gli italiani

In giornate come il 25 aprile, festa della liberazione del Paese occupato dai nazisti nel corso dell’ ultima guerra, non sempre tutto è filato liscio. Fino all’edizione dello scorso anno, tra tante manifestazioni in perfetta linea con lo spirito della rievocazione dei fatti, non sono mancati episodi di violenza. Quel che disturba di più quando si prendono quelle stecche in un coro intonato, quasi sempre è per parziale ignoranza dei fatti mista a presunzione. Così, prima di iniziare la suonata, è bene dare un’ accordata agli strumenti, partendo appunto da circostanze consolidate che accompagnano l’umanità dalla notte dei tempi. Già fermandosi alla Roma imperiale è possibile Individuare alcuni dettagli che possono far capire meglio il contesto. Si ripropone dunque la discussione sulla retorica, ovvero l’arte del parlare. Quindi il suo percorso nel tempo, che ne ha stravolto le caratteristiche. Il significato originale del termine è l’arte di saper mettere bene in sequenza le parole per esprimere nella maniera più efficace la loro combinazione, come un discorso, un’ orazione, anche un commento, rimanendo sempre nella compostezza. Quella che si conviene a chi parla in pubblico e, anche se con meno rigore, in amicis. Nel corso dei secoli, con un’ accelerata in quello scorso, si è iniziato a dare a quel termine, quasi a voler mettere in piedi un ossimoro, un altro significato, paradossalmente il contrario di quello primigenio. Così oggi con il termine retorico si definisce quasi sempre una qualsiasi espressione roboante che contiene solo aria fritta o altra sostanza dello stesso genere. È a questo punto che è possibile verificare quanto martedì prossimo si troverà a affrontare il Paese a distanza di quasi 80 anni dalla data che si celebra. Va solo accennato, perchè ogni Italiano medio di una certa età possa avere contezza precisa di quanto accadde questo giorno del 1945. In verità la guerra non finì in quella stessa data, comunque fu liberata Roma e ciò basta e avanza per festeggiare. Da qui a voler dare un significato politico alla manifestazione, il passo e più che breve. In un momento come quello attuale, in cui l’attenzione di tutti gli italiani dovrebbe essere concentrata sullo stare uniti, appunto la retorica, quella del secondo tipo, valevole solo a creare disguidi, rafforza la sua negatività e peggiora la situazione. Fermo restante il tener vivida la memoria di quanto accadde prima di quel giorno e, purtroppo, anche dopo, basterà fare mente locale su alcuni particolari dell’ epoca. Si avrà così conferma che gli Italiani, tutti e nessuno escluso, hanno pieno titolo per festeggiare la ricorrenza. Indicando l’ intera popolazione si vuol coinvolgere in qualche modo chi ha visto azzerati pro tempore i propri diritti per mano dei nazifascisti, il più delle volte subendo la deportazione e chi è stato graziato dal destino dall’essere precipitato nelle Foibe. Subirono tutti, quegli italiani sfortunati, martiri di ogni genere e non serve aggiungere altro. Al di là della gradevolezza musicale, peraltro in comune con un altro brano utilizzato anche esso come colonna sonora di commemorazioni, Hasta siempre Comandante, dedicato al culto di Che Guevara a Cuba, il contenuto di Bella Ciao in Italia è oramai da un bel po’ fuori tempo e fuori luogo. La dovrebbero cantare i dissidenti russi, quelli cinesi e gli oppressi di ogni parte del mondo insieme al pezzo caraibico e tanto avverrebbe a pieno diritto. Più di un saggio nel corso della storia ha raccomandato di guardare sempre avanti e con fiducia; il passato è ciò che è stato, nel bene o nel male, e è rimasto ormai alle spalle. Prendendo in prestito una frase ricorrente sulla bocca dei Coltivatori, diretti e non, quella che afferma che l’acqua passata nella gora non serve più per far girare i mulini, forse si capisce meglio quanto sia importante guardare molto oltre del proprio nasoi. Il momento storico attuale fornisce molti esempi di paesi che ancora non sono in grado di festeggiare il loro affiancamento, da chi o da cosa non cambia il disagio conseguente. A tanto bisognerebbe pensare il 25 aprile prima di assumere atteggiamenti fuori luogo. Aggiungendo, seppure potrà sembrare un paradosso, che alla fine il Paese tanti traguardi ancora non li ha raggiunti completamente. Uno di essi, particolarmente importante, certamente è stato superato, anche se necessita di una revisione generale. È la democrazia e, di conseguenza, la libertà, grande valore intrinseco della stessa. Talvolta, dando entrambe per scontate, non si riflette a sufficienza.sulla loro portata. Allora viva il 25 aprile, festeggiato con gli onori che gli competono e, in questo particolare frangente, ancor più e tutti insieme, se possibile.