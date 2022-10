La rinnovata F-Type celebra i 75 anni delle sportive Jaguar

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La F-Type è la sportiva Jaguar per eccellenza, una vettura appartenente ad una gloriosa dinastia che dura da 75 anni e che annovera alcuni dei modelli più iconici mai costruiti dal brand britannico. Sia nella versione Coupè che in quella Convertible, offre un perfetto equilibrio tra intrinseche prestazioni e gratificazione per il guidatore, il tutto arricchito da un risoluto e muscoloso design e da un abitacolo caratterizzato da lussuosi materiali, raffinati dettagli e pregiate lavorazioni artigianali. Per quest’ultimo Model Year, la gamma è stata semplificata al massimo rendendo più facile per i clienti scegliere la propria F-Type ideale. L’auto appare più assertiva e determinata che mai, grazie ai cerchi in lega da 20 pollici di serie su tutti modelli, ai coprimozzi degli pneumatici e al badge della griglia che da rossi diventano ora di colore nero e ai colori degli accenti dei badge R e R-Dynamic, che ora sono in nero e grigio al posto della precedente combinazione rosso-verde.

Per celebrare l’ultimo Model Year della F-Type e il 75° anniversario delle sportive Jaguar, i clienti potranno scegliere tra due versioni special edition: la nuova F-Type 75 e la nuova F-Type R75. Questi due modelli si distinguono grazie ai loro esclusivi elementi di design sia esterni che interni, alle ricche dotazioni e, naturalmente, al propulsore sovralimentato V8 Jaguar che ormai è un elemento distintivo del modello. Le due special edition rappresentano una degna celebrazione delle prestazioni erogate dal motore a combustione interna prima che Jaguar, a partire dal 2025, diventi un brand modern luxury interamente elettrico.

foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover Italia

