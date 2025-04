La rinoplastica, perché è importante correggere un naso che invecchia

MILANO (ITALPRESS) – La rinoplastica è un intervento chirurgico finalizzato a modificare la forma e la struttura del naso. Può essere eseguita per migliorare l’armonia del volto, correggere difetti congeniti o conseguenze di traumi, risolvendo anche problemi respiratori. Nella stessa seduta operatoria è infatti possibile ridurre la dimensione del naso e modificare la forma del dorso, della punta e delle narici, ma anche correggere la deviazione del setto nasale, la valvola e l’ipertrofia dei turbinati. Il risultato è un naso più armonioso e una respirazione migliore, fondamentale per la qualità del sonno e in generale la salute.

“Il tempo ci modifica il naso nella forma perché avvengono delle modifiche strutturali dovute all’invecchiamento dei tessuti e queste modifiche strutturali inevitabilmente portano non solo all’alterazione della forma, tendenzialmente si ingrandisce e tende a cadere verso il basso, ma provoca anche dei problemi di tipo funzionale”, ha detto Francesco Klinger, professore associato di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica all’Università degli Studi di Milano, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

“Con il tempo che passa, i nostri tessuti tendono ad assottigliarsi, c’è meno collagene nella cute” e questo “ovviamente porta a una serie di modifiche che si ripercuotono nella forma e potenzialmente anche nella funzione del naso”. È importante correggere la forma di un naso? “È importante in termini morfologici, perché se vogliamo correggere un viso che è invecchiato, inevitabilmente dobbiamo prendere in considerazione anche le alterazioni strutturali e morfologiche del naso per migliorare globalmente l’aspetto di un viso. E poi è importante anche l’aspetto funzionale perché queste alterazioni morfologiche – basti pensare alla punta del naso che tende a scendere in avanti – si ripercuotono anche a livello funzionale. Il nostro naso nasce non solo per essere bello in mezzo al viso, ma fondamentalmente per farci respirare bene durante la nostra vita quotidiana, quindi un’alterazione della respirazione nasale ha comunque una valenza importante”.

La correzione deve avvenire per forza in un modo chirurgico o ci può essere qualche altra soluzione? “Ci sono altre possibilità che sono legate principalmente all’utilizzo dei filler a base di acido ialuronico, c’è la possibilità di utilizzare degli impianti iniettivi che possono migliorare in qualche modo soprattutto l’apertura tra naso e labbro, quindi sollevare in qualche modo la punta del naso o ispessire i tessuti che si sono eccezionalmente assottigliati con l’invecchiamento. Non è una manovra scevra da problemi e da potenziali complicanze, sicuramente va lasciata a mani esperte e ha un’indicazione estremamente limitata per certe tipologie di problemi, non per tutti”, ha aggiunto. “Nel 90% dei casi, quando si fa una rinoplastica, cioè si corregge la morfologia del naso, intendiamo dire che correggiamo non solo qualitativamente, ma anche quantitativamente le dimensioni delle strutture nasali”. Invece “col rinofiller aggiungiamo del volume e quindi in qualche modo ci discostiamo da quello che è la morfologia armonica di un naso nell’ambito di un viso”.

La rinoplastica “è un intervento praticamente indolore nel periodo post-operatorio, fatto salvo per qualche piccolo periodo nel post-operatorio in cui però il paziente è sotto l’effetto analgesico dei farmaci che gli somministra l’anestesista. I tempi di recupero sono realmente molto molto brevi: al di là di qualche piccola ecchimosi sulle palpebre inferiori per i primi giorni, con qualche giorno di tutore rigido e qualche giorno di cerotti di carta compressivi si ha una pronta riabilitazione di tipo sociale e lavorativo”, ha concluso.

